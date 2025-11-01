ETV Bharat / state

लखनऊ के 3 लोगों को साइबर ठगों ने बनाया शिकार, मोटा मुनाफा और विदेशी गिफ्ट का लालच देकर ठगे 62 लाख

SEBI रजिस्टर्ड कंपनी बताकर ठगे 48 लाख: इंदिरानगर के पटेल नगर निवासी आशुतोष कुमार शर्मा ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया, एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और उन्हें केडिया ग्रुप कैपिटल नामक ग्रुप में जोड़ा. ठगों ने कंपनी को SEBI से रजिस्टर्ड बताकर भरोसा दिलाया और ब्लॉक डील ट्रेडिंग स्कीम में निवेश करने का लालच दिया. आशुतोष ने मोटे मुनाफे के लालच में आकर करीब 48 लाख रुपए ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जब पीड़ित ने अपना पैसा वापस निकालने की कोशिश की, तो ठगों ने संपर्क तोड़ दिया.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में साइबर जालसाज नए तरीके से ठगी कर रहे हैं. उन्होंने लोगों को निशाना बनाते हुए कुल 62 लाख 50 हजार रुपए की ठगी को अंजाम दिया है. ठगों ने पीड़ितों को शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे के लिए खुद को SEBI रजिस्टर्ड कंपनी बताकर फंसाया, वहीं कुछ मामलों में फिनलैंड अमेरिका से महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा दिया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

टेलीग्राम पर मार्केटिंग स्कीम बताकर उड़ाए 11.76 लाख: आलमबाग निवासी भरत बजाज को भी साइबर जालसाजों ने निशाना बनाते हुए उनको टेलीग्राम ऐप पर एक मार्केटिंग ग्रुप में जोड़ा. शुरुआत में छोटे निवेश पर मुनाफा दिखाकर विश्वास जीता गया. ठगों ने उन्हें ज्यादा फायदे वाली स्कीम बताकर अलग-अलग तारीखों 5 से 7 अक्टूबर के बीच में उनसे कुल 11 लाख 76 हजार रुपए (50 हजार + 1.28 लाख + 2.70 लाख + 6 लाख) जमा करा लिए. जब भरत ने रुपए निकालना चाहा, तो ठगों ने 8 लाख 84 हजार रुपए की और डिमांड कर दी. इसके बाद भरत को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने बैंक तथा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

फिनलैंड से गिफ्ट भेजने के नाम पर ऐंठे 2.47 लाख: अर्जुन नगर, आलमबाग निवासी नेहा वासवानी एक नए तरह की ठगी का शिकार हुईं. 27 अक्टूबर को नेहा को वॉट्सऐप ऑडियो कॉल आया. कॉलर ने खुद को उनका चचेरा भाई बताया जो कि अमेरिका के फिनलैंड में रहता है. उसने कहा कि उसने 2 बेटियों के लिए गहनों और विदेशी रुपयों का एक पार्सल भेजा है. इसके तुरंत बाद, उन्हें महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयर कारगो लॉजिस्टिक सेन्टर की कर्मचारी अर्चना बनकर एक महिला का कॉल आया. महिला ने पार्सल छुड़वाने के लिए चार्जेस, कस्टम ड्यूटी और एन्टी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के शुल्क के नाम पर झांसा दिया. नेहा ने झांसे में आकर 4 अलग-अलग अकाउंट में 2 लाख 47 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए. पैसा जमा होते ही कॉल लगना बंद हो गया.



पुलिस कर रही जांच: इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्रा और साइबर इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि तीनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है.



