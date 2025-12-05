ETV Bharat / state

यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025: 6 और 7 दिसंबर को गाजियाबाद-सहारनपुर के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन

यूपी एलटी ग्रेड-2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 12 लाख 36 हजार 238 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

गाजियाबाद-सहारनपुर के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 5, 2025 at 8:58 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी ग्रेड-2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा के मध्य नजर उत्तर रेलवे ने गाजियाबाद और सहारनपुर के बीच दो दिन के लिए अनारक्षित विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, 6 और 7 दिसंबर 2025 को अनारक्षित विशेष एक्सप्रेस ट्रेन गाजियाबाद और सहारनपुर के बीच संचालित की जाएगी.

यूपी एलटी ग्रेड-2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा 6,7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी. भर्ती परीक्षा में कुल 12 लाख 36 हजार 238 अभ्यर्थी शामिल होंगे. अभ्यर्थियों की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा 6 और 7 दिसंबर को गाजियाबाद से सहारनपुर के बीच दो विशेष अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जाएगी. प्रत्येक ट्रेन द्वारा दो फेरे लगाए जाएंगे. वहीं, उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही विशेष अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों से अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत होगी.

उत्तर रेलवे के मुताबिक, पहली विशेष ट्रेन 04474 सुबह 5:15 पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से चलेगी जो नया गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर, मोहिउद्दीनपुर, परतापुर, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, पबली खास, दौराला, सकोटी टांडा, खतौली, मंसूरपुर, जरोदा, मुजफ्फरनगर, बामन खेड़ी, रोहना कला, देवबंद, तलेरी बुजुर्ग, नागल, टपरी होते हुए सुबह 8:45 पर सहारनपुर जंक्शन पहुंचेगी. वापसी ट्रेन 04473 सहारनपुर जंक्शन से दोपहर 02:00 पर रवाना होगी. इसी रूट से वापसी करते हुए शाम चार बजे गाजियाबाद पहुंचेगी.

जबकि, दूसरी विशेष ट्रेन 04476 शाम 4:30 बजे गाजियाबाद से प्रस्थान करेगी और रात 8:00 बजे सहारनपुर जंक्शन पहुंचेगी. वहीं, 04475 दोपहर 12:30 बजे सहारनपुर जंक्शन से रवाना होगी और शाम 5:00 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी.

