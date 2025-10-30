यूपी के इस जिले में अगले हफ्ते से हो सकता है LPG सिलेंडर का संकट, ये है वजह
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने क्यों खोला मोर्चा, सरकार को क्या चेतावनी दी?, जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 7:49 AM IST
Updated : October 30, 2025 at 8:12 AM IST
लखीमपुर खीरी: जिले में 6 नवंबर से एलपीजी गैस का संकट हो सकता है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में सरकार को चेतावनी दी है. आखिर संगठन ने यह चेतावनी सरकार को क्यों दी है और इसके पीछे की क्या वजह है चलिए जानते हैं.
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन: दरअसल, लखीमपुर खीरी जिले में बुधवार शाम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हीरालाल धर्मशाला से मिश्राना पुलिस चौकी तक कैंडल मार्च निकाला गया. इस मार्च में जनपद की सभी गैस एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूटर हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकले. सभी ने एक सुर में सरकार को चेतावनी देते हुए जिले में 6 नवंबर से एलपीजी की सप्लाई ठप करने की चेतावनी दी.
संगठन ने क्या आरोप लगाए: एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 तक वितरण शुल्क में लगातार वृद्धि होती रही लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना काल के बाद से यह बंद कर दिया गया. महामारी के दौरान कई डिलीवरीमैन और कर्मचारियों ने जान गंवाई, फिर भी सरकार ने किसी भी मृतक परिवार को सहायता नहीं की. इसके बावजूद वितरकों ने एलपीजी की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखी.
अब क्या समस्या आ रहीः उन्होंने कहा कि अब स्थिति यह हो गई है कि बढ़ती लागत, कमीशन में असमानता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से वितरकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. अरुण सिंह ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी 6 नवंबर से जिलेभर के सभी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्या करेंगे: उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में न तो गैस कंपनियों को भुगतान किया जाएगा और न ही सप्लाई आर्डर दिए जाएंगे. कहा कि यह आंदोलन केवल अपने हक के लिए है, ताकि भविष्य में आर्थिक स्थिति सुधर सके और वितरण व्यवस्था सुरक्षित और पारदर्शी हो. उन्होंने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 6 नवंबर से जिलेभर के सभी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. जिले में एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी.
