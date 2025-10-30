ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में अगले हफ्ते से हो सकता है LPG सिलेंडर का संकट, ये है वजह

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने क्यों खोला मोर्चा, सरकार को क्या चेतावनी दी?, जानिए.

up lpg distributors association lakhimpur kheri has warned stop gas cylinder supplies 6 november.
यूपी के इस जिले में अगले हफ्ते से हो सकता है LPG सिलेंडर का संकट. (etv bharat archive.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 7:49 AM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी: जिले में 6 नवंबर से एलपीजी गैस का संकट हो सकता है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में सरकार को चेतावनी दी है. आखिर संगठन ने यह चेतावनी सरकार को क्यों दी है और इसके पीछे की क्या वजह है चलिए जानते हैं.

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन: दरअसल, लखीमपुर खीरी जिले में बुधवार शाम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हीरालाल धर्मशाला से मिश्राना पुलिस चौकी तक कैंडल मार्च निकाला गया. इस मार्च में जनपद की सभी गैस एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूटर हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकले. सभी ने एक सुर में सरकार को चेतावनी देते हुए जिले में 6 नवंबर से एलपीजी की सप्लाई ठप करने की चेतावनी दी.

up-lpg-distributors-association-lakhimpur-kheri-has-warned-stop-gas-cylinder-supplies-6-november booking
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने खोला मोर्चा. (etv bharat)

संगठन ने क्या आरोप लगाए: एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 तक वितरण शुल्क में लगातार वृद्धि होती रही लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना काल के बाद से यह बंद कर दिया गया. महामारी के दौरान कई डिलीवरीमैन और कर्मचारियों ने जान गंवाई, फिर भी सरकार ने किसी भी मृतक परिवार को सहायता नहीं की. इसके बावजूद वितरकों ने एलपीजी की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखी.


अब क्या समस्या आ रहीः उन्होंने कहा कि अब स्थिति यह हो गई है कि बढ़ती लागत, कमीशन में असमानता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से वितरकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. अरुण सिंह ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी 6 नवंबर से जिलेभर के सभी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.


अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्या करेंगे: उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में न तो गैस कंपनियों को भुगतान किया जाएगा और न ही सप्लाई आर्डर दिए जाएंगे. कहा कि यह आंदोलन केवल अपने हक के लिए है, ताकि भविष्य में आर्थिक स्थिति सुधर सके और वितरण व्यवस्था सुरक्षित और पारदर्शी हो. उन्होंने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 6 नवंबर से जिलेभर के सभी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. जिले में एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी.



ये भी पढ़ेंः यूपी में गन्ने का मूल्य 30 रुपए बढ़ा; 46 लाख किसानों को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा, 3 हजार करोड़ का होगा फायदा

ये भी पढ़ेंः यूपी का 600 साल पुराना सात्विक गांव; शराब-तंबाकू तो दूर, प्याज-लहसुन भी नहीं खाते लोग

Last Updated : October 30, 2025 at 8:12 AM IST

TAGGED:

LPG CYLINDER
एलपीजी गैस सिलेंडर
LAKHIMPUR KHERI
LPG GAS BOOKING
UP LPG CYLINDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.