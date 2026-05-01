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सारनाथ में बुद्ध की 2570वीं जयंती, देश-विदेश से पहुंच रहे अनुयाई, देखिए VIDEO

सारनाथ सबसे पवित्र: वाराणसी का सारनाथ क्षेत्र बौद्ध धर्म के चार सबसे पवित्र तीर्थों (लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ) में से एक माना गया है. ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने यहां मृगदाव (हिरणों का वन) को अपने प्रथम उपदेश के लिए चुना था. यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार की नींव रखी गई. इतना ही नहीं, यह स्थान जैन धर्म के लिए भी उतना ही पूजनीय है. जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है. यहां जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था. आज भी इस शांत और रमणीक स्थल देश-विदेश के करोड़ों अनुयायियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

वाराणसी: भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती पर काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. वैशाख पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मूलगंध कुटी बौद्ध मन्दिर में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों अनुयायी पहुंच रहे हैं. दर्शन करने का यह सिलसिला सुबह 6:30 बजे से शुरू है. इसके बाद अस्थि अवशेषों को दोबारा सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया. आज कचहरी से विशेष धम्म यात्रा निकाली जाएगी. मन्दिर पर पहुंचकर धम्म सभा, धम्मदेशना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

सम्मितानंद थेरो, महासचिव महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया (Video Credit; ETV Bharat)

धम्म शिक्षण केंद्र के प्रभारी भिक्षु चंदिमा ने बताया, शुक्रवार शाम मूलगंध कुटी बौद्ध मन्दिर को 5000 दीपकों से जगमगाया जाएगा. वहीं, बुद्ध पूर्णिमा पर आने वाले लगभग 70,000 बौद्ध अनुयायियों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर भोजन की व्यवस्था की गई है. महाबोधि सोसाइटी कार्यालय के पास सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगातार भोजन दान का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे कि दूर-दराज से आने वाले अनुयायियों को किसी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े. महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव और मूलगंध कुटी विहार के पुजारी भिक्षु सम्मितानंद थेरो ने बताया, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा और पवित्र दिन है.

प्रार्थना करते भक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)

संयुक्त सचिव ने बताया, इसी तिथि को सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ. इस खास मौके पर श्रद्धालुओं के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन की व्यवस्था की गई है. साल 2022 से पहले यह दर्शन केवल कार्तिक पूर्णिमा पर होते थे, लेकिन अब लोगों की आस्था को देखते हुए इसे बुद्ध पूर्णिमा पर भी शुरू किया गया है. पिछले साल यह अस्थि कलश वियतनाम भेजा गया था, जिस कारण से बुद्ध पूर्णिमा पर दर्शन नहीं हो सके थे.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

सारनाथ में ‘मूलगंध कुटी विहार’ का निर्माण: सम्मितानंद थेरो ने बताया, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 राजाओं में विभाजित कर स्तूपों में सुरक्षित किया गया था. सम्राट अशोक ने इसमें से 7 स्तूपों से अस्थियों को निकालकर उनके हजारों अंश पूरे देश में प्रसारित किए थे. इनमें से एक अंश मद्रास प्रेसिडेंसी के नागार्जुन कोंडा में रखा गया था. वहीं, एक अंश मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में रखा गया था. नागार्जुन कोंडा के ध्वस्त होने के बाद जब ब्रिटिश शासन के दौरान इसे लंदन ले जाने की तैयारी हुई तो अनागारिक धर्मपाल ने इसे वाराणसी लाने का आग्रह किया. इन पवित्र अवशेषों कों स्थान देने के लिए सारनाथ में ‘मूलगंध कुटी विहार’ का निर्माण किया गया.

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