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उत्तर प्रदेश में मानसून का इस साल का लेखा-जोखा; जानिए कहां कितनी बारिश रिकॉर्ड

जानिए यूपी के किन जिलों में हुई सबसे कम और अधिक वर्षा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की एक बार फिर से वापसी हो गई है. पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर भारत में मानसूनी बारिश में व्यापक कमी रही. इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं इस बार कैसा रहा मानसून, कहां-कितनी बारिश हुई?

37 जिलों में औसत से कम हुई बारिश: इसी क्रम में मानसून ऋतु-2026 के दौरान प्रदेश के 37 जिलों (सोनभद्र, बुलंदशहर, मिर्जापुर, अंबेडकरनगर, बस्ती, महराजगंज, अयोध्या, रायबरेली, सीतापुर, बलिया, हाथरस, झांसी, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाज़ीपुर, उन्नाव, चंदौली, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी, सहारनपुर, कौशांबी, अमेठी, संतकबीर नगर, अलीगढ़, मथुरा, पीलीभीत, हापुड़, मऊ, कानपुर देहात, जौनपुर, भदोही, कुशीनगर, गाजियाबाद, देवरिया, शामली) में दीर्घावधि औसत से कम बारिश हुई.

चित्रकूट में हुई सर्वाधिक बारिश: इस दौरान चित्रकूट जनपद में सर्वाधिक 1358.1 मिमी० बारिश कुल 14 जिलों में 1000 मिमी० से अधिक बारिश दर्ज की गयी.

वहीं इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 799.2 मिमी० के दीर्घावधि औसत के सापेक्ष 2% अधिक कुल 817.0 मिमी० जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 672.0 मिमी० के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 16% अधिक कुल 782.7 मिमी० बारिश दर्ज की गई जो कि सामान्य श्रेणी में आती हैं.

इस प्रकार साल 2026 में उत्तर प्रदेश में 30 जून को मानसून आगमन से 3 अक्टूबर को प्रदेश से बहिर्गमन तक प्रदेश में मानसून की कुल अवधि 95 दिन रही. मानसून ऋतु (01 जून – 30 सितम्बर)-2026 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक बारिश सामान्य रही. इस दौरान प्रदेश में जहां 746.2 मिमी. के दीर्घावधि औसत के सापेक्ष 8% अधिक कुल 802.9 मिमी० बारिश दर्ज की गई.

12 दिन विलंब से आगमन 2 दिन पहले प्रस्थान: साल-2026 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि 18 जून के सापेक्ष 12 दिन विलम्ब से 30 जून को उत्तर प्रदेश में आगमन तथा 02 जुलाई को पूरे प्रदेश के आच्छादनोपरांत 23 सितम्बर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वापसी आरम्भ करने के उपरान्त आए ठहराव के बाद आज 03 अक्टूबर को सामान्य तिथि से 2 दिन पूर्व ही प्रदेश के शेष भाग से वापस लौट गया.

37 जिलों में औसत से अधिक बारिश: (संभल, महोबा, हमीरपुर, कानपुर सिटी, बांदा, चित्रकूट, कन्नौज, मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बहराइच, प्रयागराज, खीरी, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, इटावा, जालौन, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बरेली, प्रतापगढ़, औरैया, ललितपुर, लखनऊ, वाराणसी, बदायूं, बाराबंकी, बलरामपुर, फतेहपुर, कासगंज, हरदोई, सुलतानपुर, अमरोहा, रामपुर, गोंडा, बागपत) में दीर्घावधि औसत से अधिक बारिश हुई.

29 जिलों में सामान्य हुई बारिश: प्रदेश के सर्वाधिक 29 जिलों (अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, चंदौली, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, महराजगंज, मिर्जापुर, रायबरेली, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, आगरा, अमरोहा, बदायूं, बागपत, बुलन्दशहर, हाथरस, झांसी, कासगंज, रामपुर) में सामान्य (NORMAL) मानसूनी बारिश दर्ज की गई.

17 जिलों में अधिक हुई बारिश: यूपी में 17 जिलों (बहराइच, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, औरैया, बरेली, बिजनौर, इटावा, फिरोजाबाद, जालौन, ललितपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर) में सामान्य से अधिक (EXCESS) बारिश हुई.

9 जिलों में सामान्य से अत्यधिक अधिक बारिश: 9 जिलों (बांदा, चित्रकूट, कन्नौज, कानपुर सिटी, एटा, हमीरपुर, महोबा, मेरठ, संभल) में सामान्य से अत्यधिक (LARGE EXCESS) बारिश दर्ज की गई.

16 जिलों में सामान्य से कम बारिश: 16 जिलों (अमेठी, भदोही, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी, मऊ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मैनपुरी, मथुरा, पीलीभीत, सहारनपुर) में सामान्य से कम (DEFICIENT) मानसूनी बारिश हुई.

4 जिलों में अत्यधिक कम बारिश: देवरिया, कुशीनगर, गाजियाबाद, शामली में सामान्य से अत्यधिक कम (LARGE DEFICIENT) बारिश हुई.

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन के समय तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

आगरा सबसे गर्म जिला: उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा शनिवार को सबसे अधिक गर्म रही. जहां पर अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है. इस बार मानसून समय से 2 दिन पहले ही विदा हो गया. इस दौरान प्रदेश में संपूर्ण मानसूनी सीजन में 8% अधिक बारिश हुई जो कि सामान्य है. आने वाले दिनों में मौसम ड्राई बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3-4 दिनों तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.

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