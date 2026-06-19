UP का मानसून इन 2 राज्यों में अटका, 48 घंटे लेट, मौसम विभाग ने अब बताई ये डेट
पूर्वांचल में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया, फिलहाल 5 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 10:22 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 10:33 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून अचानक दो राज्यों के बीच अटक गया है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अपने तय समय यानी 21 या 22 जून से करीब दो दिन लेट हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो अब 24 जून के बाद ही मानसून यूपी में दस्तक दे सकता है. फिलहाल 5 दिनों तक सभी को भीषण तपिश का सामना करना पड़ेगा.
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दरअसल यूपी में मानसून 20-22 जून के बीच आ जाता है. इस बार मानसून जैसे ही पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर बढ़ा तो अनुमान लगाया जा रहा था कि यह तय समय पर यूपी आ जाएगा. अचानक मानसून में बदलाव देखने को मिला. यूपी की तरफ फिलहाल मानसून का रुख सुस्त हो गया. मौसम विज्ञानियों की मानें तो तय समय से 48 घंटे तक मानसून यूपी आने से लेट हो चुका है. आगे की स्थितियों का आंकलन किया जा रहा है. फिलहाल 24 जून तक यूपी में मानसून आने की संभावना नहीं है. तब तक सभी को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
कुछ जिलों में हल्की बारिश: बांदा गुरुवार को उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा. पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश और तेज रफ्तार हवा भी चली लेकिन भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी कोई सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. कुछ स्थानों पर हीट वेव कंडीशन में और इजाफा होगा.
लू की संभावना इन जिलों में अधिक: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, दिन में कुछ स्थानों पर बादलों की भी आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली दिन के समय कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली. अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
बांदा सबसे गर्म जिला रहा: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप तापमान में हल्की वृद्धि हो रही है, इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, गोरखपुर और बहराइच आज (लू) की चपेट में रहे. प्रदेश में थंडरस्टार्म के साथ कहीं कहीं बूंदा-बांदी और छिटपुट बारिश की संभावना के बावजूद आगामी 5 दिनों के दौरान क्रमिक बढ़ोत्तरी के साथ (लू) की स्थितियां जारी रहने की संभावना है. इसी क्रम में अभी उत्तर प्रदेश में मानसून के अग्रसरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं.
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