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UP का मानसून इन 2 राज्यों में अटका, 48 घंटे लेट, मौसम विभाग ने अब बताई ये डेट

यूपी में बढ़ती जा रही गर्मी, जानिए कब आएगी बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून अचानक दो राज्यों के बीच अटक गया है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अपने तय समय यानी 21 या 22 जून से करीब दो दिन लेट हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो अब 24 जून के बाद ही मानसून यूपी में दस्तक दे सकता है. फिलहाल 5 दिनों तक सभी को भीषण तपिश का सामना करना पड़ेगा.



मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दरअसल यूपी में मानसून 20-22 जून के बीच आ जाता है. इस बार मानसून जैसे ही पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर बढ़ा तो अनुमान लगाया जा रहा था कि यह तय समय पर यूपी आ जाएगा. अचानक मानसून में बदलाव देखने को मिला. यूपी की तरफ फिलहाल मानसून का रुख सुस्त हो गया. मौसम विज्ञानियों की मानें तो तय समय से 48 घंटे तक मानसून यूपी आने से लेट हो चुका है. आगे की स्थितियों का आंकलन किया जा रहा है. फिलहाल 24 जून तक यूपी में मानसून आने की संभावना नहीं है. तब तक सभी को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. देश में राज्यों का टेंपरेचर कुछ इस प्रकार रहा. (Photo Credit; IMD) कुछ जिलों में हल्की बारिश: बांदा गुरुवार को उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा. पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश और तेज रफ्तार हवा भी चली लेकिन भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी कोई सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. कुछ स्थानों पर हीट वेव कंडीशन में और इजाफा होगा. लू की संभावना इन जिलों में अधिक: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.