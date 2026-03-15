लखनऊ जंक्शन पर दृष्टि बाधितों के लिए ब्रेल लिपि में भी स्टेशन का नक्शा जारी
ब्रेल एक स्पर्श आधारित प्रणाली है, इसमें उंगलियों के पोरों का उपयोग करके अक्षरों-प्रतीकों को महसूस किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 8:47 PM IST
लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल स्टेशनों पर यात्रियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं दे रहा है. यात्रियों के बैठने से लेकर, स्वच्छ पानी और शीतल हवा के साथ ही ठहरने के लिए डॉरमेट्री शामिल हैं. इसके साथ ही यात्री पूछताछ काउंटर पर इंक्वायरी कर सकते हैं. उनकी ट्रेन की जानकारी के लिए जगह-जगह पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे वह आराम से अपनी ट्रेन की स्थिति से अवगत हो सकें. अभी तक लखनऊ जंक्शन पर दृष्टिबाधितों के लिए इस तरह की सुविधा नहीं थी. अब मंडल रेल प्रबंधक ने उन्हें यह सुविधा प्रदान की है. इससे अब दृष्टि बाधितों को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
ब्रेल लिपि में स्टेशन का नक्शा: पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर लखनऊ जंक्शन के प्रवेश द्वार पर दृष्टिहीन/दृष्टि बाधित यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में बना स्टेशन परिसर का नक्शा लगाया गया है. ब्रेल एक स्पर्श आधारित प्रणाली है जिसे स्पर्श करके पढ़ा जाता है, इसमें उंगलियों के पोरों का उपयोग करके अक्षरों और प्रतीकों को महसूस किया जाता है. इस नक्शे की सहायता से दृष्टिहीन यात्री बिना किसी सहायता के स्टेशन परिसर में स्थित विभिन्न यात्री सुविधाओं के बारे में जान सकते हैं.
इन्हें खोजने में होंगी सुविधाएं: इनमें पार्किंग एरिया, आरपीएफ पोस्ट, जीआरपी पोस्ट, स्टेशन निदेशक कार्यालय, कैबवे रोड, पार्सल कार्यालय, चाइल्ड लाइन, प्रथम तल के लिए सीढ़ियां, यात्री विश्राम स्थल प्रथम तल, आईआरसीटीसी रूम, डॉरमेट्री प्रथम तल, प्रवेश द्वार, दिव्यांग रैंप, पैसेंजर हॉल, पूछताछ केंद्र, टिकट वेंडिंग मशीन, निकास द्वार, आधार केंद्र, टिकट काउंटर, पेयजल, प्रसाधन, फूड ट्रैक, यात्री विश्राम स्थल, क्लॉक रूम, एसी यात्री विश्रामालय, बैटरी कार स्टैंड, लिफ्ट, सीढ़ियां, फुट ओवर ब्रिज,एस्केलेटर, दुर्गापुरी व चारबाग मेट्रो स्टेशन का रास्ता, टिकट काउंटर, प्लेटफार्म, शौचालय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
ब्रेल लिपि के नक्शे को छूकर दृष्टिहीन रेल यात्री स्टेशन परिसर में अपनी आवश्यकतानुसार कहीं पर भी जाने का रास्ता पता कर सकते हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल का कहना है कि हम लगातार यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं. इसी क्रम में लखनऊ मंडल की तरफ से यात्री सुविधाओं में की गई ये पहल दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए काफी उपयोगी होगी.
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