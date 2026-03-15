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लखनऊ जंक्शन पर दृष्टि बाधितों के लिए ब्रेल लिपि में भी स्टेशन का नक्शा जारी

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल स्टेशनों पर यात्रियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं दे रहा है. यात्रियों के बैठने से लेकर, स्वच्छ पानी और शीतल हवा के साथ ही ठहरने के लिए डॉरमेट्री शामिल हैं. इसके साथ ही यात्री पूछताछ काउंटर पर इंक्वायरी कर सकते हैं. उनकी ट्रेन की जानकारी के लिए जगह-जगह पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे वह आराम से अपनी ट्रेन की स्थिति से अवगत हो सकें. अभी तक लखनऊ जंक्शन पर दृष्टिबाधितों के लिए इस तरह की सुविधा नहीं थी. अब मंडल रेल प्रबंधक ने उन्हें यह सुविधा प्रदान की है. इससे अब दृष्टि बाधितों को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

ब्रेल लिपि में स्टेशन का नक्शा: पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर लखनऊ जंक्शन के प्रवेश द्वार पर दृष्टिहीन/दृष्टि बाधित यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में बना स्टेशन परिसर का नक्शा लगाया गया है. ब्रेल एक स्पर्श आधारित प्रणाली है जिसे स्पर्श करके पढ़ा जाता है, इसमें उंगलियों के पोरों का उपयोग करके अक्षरों और प्रतीकों को महसूस किया जाता है. इस नक्शे की सहायता से दृष्टिहीन यात्री बिना किसी सहायता के स्टेशन परिसर में स्थित विभिन्न यात्री सुविधाओं के बारे में जान सकते हैं.