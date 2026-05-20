ETV Bharat / state

यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा और संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा; दो पालियों में होगी परीक्षा, सभी तैयारी पूरी

परीक्षा देते हुए अभ्यर्थी ( Photo Credit: ETV Bharat )