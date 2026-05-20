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यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा और संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा; दो पालियों में होगी परीक्षा, सभी तैयारी पूरी

कृषि उत्पादन आयुक्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों परीक्षाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएं.

परीक्षा देते हुए अभ्यर्थी
परीक्षा देते हुए अभ्यर्थी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 12:54 PM IST

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लखनऊः लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा और उत्तर प्रदेश संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा-2026 की तैयारियों को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने समीक्षा की. इसके बाद दीपक कुमार ने मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएं.

कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए सभी स्तरों पर सतर्कता एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाए. जिन जनपदों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए.

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कि केन्द्र अधीक्षकों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समुचित एवं गहन प्रशिक्षण कराया जाए, ताकि परीक्षा संचालन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही की संभावना न रहे.

उन्होंने गोपनीय सामग्री की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कोषागार से प्रश्नपत्र एवं अन्य गोपनीय सामग्री की निकासी निर्धारित केन्द्र एवं सीरिज के अनुसार ही सुनिश्चित की जाए तथा सामग्री समयबद्ध तरीके से परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाई जाए. अभ्यर्थियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग को पूरी गंभीरता के साथ की जाए.

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि परीक्षा के दौरान रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की अधिक आवाजाही रहेगी, इसलिए उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए.

उन्होंने परीक्षा तिथियों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए आवश्यकतानुसार ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती करने तथा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए. साथ ही स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखने पर भी बल दिया गया.

उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डों एवं परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार होल्डिंग एरिया बनाए जाएं तथा वहां पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए. परीक्षा केन्द्रों के निकटवर्ती अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। अस्पतालों में ओआरएस सहित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता होनी चाहिए.

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान जनपद एवं राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से निरंतर निगरानी रखी जाए तथा नकल, प्रतिरूपण अथवा किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस.एन. साबत ने बताया कि लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 21 मई, 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदेश के 44 जनपदों के 861 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में कुल 3,66,712 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे. लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं झांसी जनपद में 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे.

उत्तर प्रदेश बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 के आयोजक बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुकेश पाण्डेय ने बताया, इस वर्ष परीक्षा के लिए 4,44,958 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्ष 2025 में 3,44,546 एवं वर्ष 2024 में 2,23,384 आवेदन प्राप्त हुए थे.

उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 72 जनपदों के 1011 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी 61 प्रतिशत तथा पुरुष अभ्यर्थियों की भागीदारी 39 प्रतिशत है. वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर एवं आगरा में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक संचालित होगी.

उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा एआई इनेबल्ड सर्विलांस सिस्टम आधारित कंट्रोंल रूम के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की लाइव निगरानी की व्यवस्था की गई है. इस प्रणाली के माध्यम से किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि, नियंत्रण कक्ष अथवा निर्धारित क्षेत्रों में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति, निरीक्षकों की गतिविधियों में असामान्यता, भीड़, विवाद अथवा परीक्षा समय से पूर्व या बाद में कक्षाओं में होने वाली गतिविधियों पर स्वतः अलर्ट प्राप्त होगा. दोनों पालियों की परीक्षा के दौरान सभी केन्द्र अधीक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक एवं फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी.

बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम.पी.अग्रवाल, एडीजी एलओ अमिताभ यश, सचिव उच्च शिक्षा अमृत त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.

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