यूपी बजट सत्र; जयवीर सिंह का विपक्ष पर तंज बोले- पढ़ लेते तो सवाल न करते, यूरिया के मुद्दे पर सपा का वाकआउट

कल है बजट का समापन सत्र, विपक्ष ने अपने सवालों से सरकार को घेरा, तीखी नोकझोंक.

यूपी बजट सत्र.
यूपी बजट सत्र. (Photo Credit; Media Cell)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 3:26 PM IST

लखनऊ: यूपी विधान मंडल बजट सत्र का कल यानी शुक्रवार को समापन सत्र है. इससे पहले गुरुवार को कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा. विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक समर पाल सिंह ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खतरनाक रसायन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रतिबंधित कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है. समरपाल सिंह ने कहा कि दुकानों में आसानी से ये दवा मिल रही है. अगर मेरी बात में वास्तविकता न लगे तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, जनता आपको बाहर कर देगी. जिस पर सदन में हंगामा हुआ.

जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 49 किस्म के रसायन प्रतिबंधित हैं. जिनको हम यूपी में भी प्रतिबंधित करते हैं. पांच रसायन ऐसे हैं, जिनका उत्पादन और निर्यात मना नहीं है. यूपी में बिक्री मना है. 6722 नमूने कलेक्ट किए गए हैं. जिनमें से 46 मामलों में अर्थदंड लगाया गया है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हमने किसानों को प्रयाप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाया है. यूरिया के मुद्दे पर नाराज होकर नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया.

बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने चेतावनी दी कि आप हर बात पर बोलते हो, मैं बाहर निकाल दूंगा. कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने पीपीपी मॉड पर IIT के संचालन पर सवाल उठाया. उनका आरोप है कि इनमें से कई का संचालन नहीं हो रहा है. अपने ही विधानसभा क्षेत्र की आईआईटी का भी जिक्र किया. ज्यादा फीस को लेकर मंत्री ने कहा कि सत्तर फीसदी विद्यार्थी ज्यादा फीस देते हैं और बाकी से सरकारी स्तर की फीस लेते हैं. भविष्य में आईआईटी का संचालन केवल सरकारी स्तर पर किया जाएगा.

इस क्रम में विधान परिषद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वाराणसी की गंगा नदी पर संचालित सरकारी और निजी क्रूजों को लेकर उठे सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और तथ्यों की अनदेखी कर प्रश्न उठाना उचित नहीं है.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में गंगा नदी पर चल रहे सरकारी व प्राइवेट क्रूजों की संख्या, उनके संचालन के मानक और संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग की थी. सदस्य ने पूछा कि वाराणसी में कितने सरकारी और निजी क्रूज संचालित हो रहे हैं, उनके संचालन के मानक क्या हैं और क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा? इसके जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में पांच सरकारी और दो निजी क्रूज संचालित हो रहे हैं. बताया कि इनके संचालन के मानक भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक विवरण उपलब्ध है और जानकारी साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है.

जानकारी पढ़ लेते तो सवाल न करते

चर्चा के दौरान आशुतोष सिन्हा ने उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थिति पर अतिरिक्त जानकारी मांगी. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि छह दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का विधेयक पारित किया गया, जिसमें परिवहन विभाग को नोडल बनाया गया. इसके बाद छह दिसंबर 2024 से अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है. मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इस संबंध में अखबारों और न्यूज चैनलों में व्यापक जानकारी दी जा चुकी है. अगर आशुतोष जी थोड़ा पढ़ लेते तो यह सवाल न करते. उनके इस बयान से सदन में राजनीतिक तापमान बढ़ गया.

आंकड़ों के जरिए साधा सियासी निशाना

मंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए पर्यटन के आंकड़े भी पेश किए. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पिछली सरकार के कार्यकाल में वाराणसी में पांच लाख 44 हजार 355 भारतीय और तीन लाख 34 हजार 860 विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि वर्तमान समय में यह संख्या बढ़कर 17 करोड़ 27 लाख 52 हजार 631 से अधिक हो चुकी है. उन्होंने इस बढ़ोतरी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को दिया. पर्यटन मंत्री ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक नगर पर्यटन के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं.

TAGGED:

UP BUDGET SESSION SURYA PRATAP
UP BUDGET SESSION JAIVEER SINGH
UP ASSEMBLY UREA ISSUE
UP ASSEMBLY SP WALKOUT
UP LEGISLATURE BUDGET SESSION

