यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र आज से, 24 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट, 10 विधेयक रखेगी सरकार
कुछ पुराने लंबित विधेयक और कुछ नए प्रस्ताव भी रखेगी सरकार, आज कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू.
Published : December 19, 2025 at 6:52 AM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा. रविवार (21 दिसंबर) को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा.
इसके अलावा सरकार सदन में 10 से अधिक विधेयक भी पटल पर रखेगी. इनमें कुछ पुराने लंबित विधेयक और कुछ नए प्रस्ताव शामिल हैं. विपक्ष ने पहले ही सत्र की छोटी अवधि पर सवाल उठाए हैं. वहीं, आज से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र को लेकर अभेद्द सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. विधान भवन क्षेत्र को 4 जोन और 10 सेक्टर में विभाजित किया गया है. यहां एटीएस के स्नाइपर कमांडो, बम निरोधक दस्ते और भारी पुलिस बल तैनात रहेगा.
सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा. एटीएस की 03 विशेष कमांडो टीमें किसी भी आपात स्थिति के लिए मुस्तैद रहेंगी. साथ ही पीएसी व अर्धसैनिक बलों की छह कंपनियां भी तैनात की गई हैं. सुरक्षा में कुल चार ADCP, 11 ACP, 32 निरीक्षक, 286 उप-निरीक्षक और 850 से अधिक सिपाही लगाए गए हैं. इसके अलावा दो बम निरोधक दस्ते भी तैनात रहेंगे.
आज लखनऊ में रूट डायवर्जन
डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि सत्र के दौरान आम जनता को असुविधा न हो और वीआईपी मूवमेंट सुचारू रहे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा दस्ता तैनात रहेगा.
इन रास्तों पर रहेगी पाबंदी:
- बंदरियाबाग चौराहा से राजभवन, हजरतगंज और विधानसभा की ओर न जाएं.
- डीएसओ चौराहा से हजरतगंज, जीपीओ और विधानसभा मार्ग की तरफ ट्रैफिक बंद रहेगा.
- रॉयल होटल चौराहा से विधानसभा के सामने से हजरतगंज की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे.
- बसों के लिए रोक: गोमतीनगर, चारबाग (केकेसी) और महानगर की तरफ से आने वाली सिटी व रोडवेज बसें हजरतगंज और विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगी.
- परिवर्तन चौक: यहां से हजरतगंज और विधानसभा की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
इन रास्तों से जा सकते हैं
- गोमतीनगर/महानगर से चारबाग बैकुंठ धाम, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील या 1090 चौराहा, कैंट होकर जाएं.
- चारबाग से हजरतगंज लोको चौराहा, कैंट या बर्लिंग्टन चौराहा से कैसरबाग होकर जाएं.
- बंदरियाबाग से हजरतगंज लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब और 1090 चौराहा होकर जाएं.
- डीएसओ से अन्य क्षेत्र पार्क रोड और मेफेयर तिराहा का उपयोग करें.
- परिवर्तन चौक से चारबाग सुभाष चौराहा, चिरैयाझील या बर्लिंग्टन चौराहा होकर जाएं.
