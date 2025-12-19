ETV Bharat / state

यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र आज से, 24 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट, 10 विधेयक रखेगी सरकार

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा. रविवार (21 दिसंबर) को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा.

इसके अलावा सरकार सदन में 10 से अधिक विधेयक भी पटल पर रखेगी. इनमें कुछ पुराने लंबित विधेयक और कुछ नए प्रस्ताव शामिल हैं. विपक्ष ने पहले ही सत्र की छोटी अवधि पर सवाल उठाए हैं. वहीं, आज से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र को लेकर अभेद्द सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. विधान भवन क्षेत्र को 4 जोन और 10 सेक्टर में विभाजित किया गया है. यहां एटीएस के स्नाइपर कमांडो, बम निरोधक दस्ते और भारी पुलिस बल तैनात रहेगा.



सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा. एटीएस की 03 विशेष कमांडो टीमें किसी भी आपात स्थिति के लिए मुस्तैद रहेंगी. साथ ही पीएसी व अर्धसैनिक बलों की छह कंपनियां भी तैनात की गई हैं. सुरक्षा में कुल चार ADCP, 11 ACP, 32 निरीक्षक, 286 उप-निरीक्षक और 850 से अधिक सिपाही लगाए गए हैं. इसके अलावा दो बम निरोधक दस्ते भी तैनात रहेंगे.



आज लखनऊ में रूट डायवर्जन

डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि ​सत्र के दौरान आम जनता को असुविधा न हो और वीआईपी मूवमेंट सुचारू रहे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा दस्ता तैनात रहेगा.



इन रास्तों पर रहेगी पाबंदी: