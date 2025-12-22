यूपी विधान परिषद की कार्यवाही का दूसरा दिन; नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव बोले- आप बड़े आदमी होंगे, नाराज हो गए सभापति
नेता विरोधी दल ने खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया, कृषि मंत्री को घेरा, सपा सदस्यों ने किया वॉकआउट.
Published : December 22, 2025 at 4:25 PM IST
लखनऊ : विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई. शुरुआत में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में सब कुछ ठीक-ठाक चला. बाद में विपक्षी विधान परिषद सदस्यों ने सवालों के जरिए सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया. इसके बाद सदन में तू-तू, मैं-मैं, हंसी और ठहाकों का दौर चला. किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही किसानों के मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव के सवालों के जवाब दे रहे थे. इस बीच जवाब से असंतुष्ट होकर सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया.
शिक्षण संस्थाओं की बिजली दर का मुद्दा उठा : सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया. इसकी जानकारी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन को दी. इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया गया. विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से सवाल किया कि शिक्षण संस्थाओं की बिजली दर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कॉमर्शियल दरों से ज्यादा क्यों है?.
ऊर्जा मंत्री बोले-बिजली दरें तय करने का अधिकार मेरा नहीं : लाल बिहारी ने कहा कि शिक्षण संस्थान तो शिक्षा देने का काम करते हैं, उनकी बिजली सस्ती होनी चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थानों की बिजली महंगी है, जबकि कॉमर्शियल दर कम है. इस पर सदन में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर यह आश्चर्यचकित करने वाला है. मैंने जब ऊर्जा मंत्री का पदभार ग्रहण किया तो मुझे भी यह अजीब लगा कि आखिर शिक्षण संस्थानों की बिजली दर इतनी ज्यादा क्यों है? हालांकि नेता विरोधी दल को मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थानों की बिजली दरें तय करने का अधिकार मेरा नहीं है.
ऊर्जा मंत्री ने दिया भरोसा तो लाल बिहारी ने जताया आभार : ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि बिजली दरें नियामक आयोग की तरफ से तय की जाती हैं. साल 2001 से ही यह व्यवस्था लागू है. ऐसे में यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर न लगाया जाए कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ है. आपकी सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं नेता विरोधी दल को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षण संस्थानों की बिजली दर कम हो जाए. इस पर नेता विरोधी दल अपने स्थान पर खड़े हुए और धन्यवाद ज्ञापित किया.
इससे पूर्व लाल बिहारी यादव ने कहा कि माना कि आपकी सरकार में यह बिजली दरें तय नहीं हुई लेकिन आप कम तो कर सकते हैं. इस पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार को जगाने वाला सवाल है. नेता विरोधी दल ने सरकार को जगा दिया है. अब इस पर ध्यान दे दीजिए. इस पर विधान परिषद में ठहाके लगने शुरू हो गए.
जब सभापति के लिए बोला-'आप बड़े घर के होंगे' : विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर बोलना शुरू किया. अपने भाषण के दौरान वह यह भी बोल गए कि मैं तो खेती किसानी करता हूं, पता नहीं आप खेती किसानी करते भी होंगे कि नहीं?. आप तो बड़े आदमी हैं. सभापति की तरफ जब लाल बिहारी यादव ने इशारा किया तो तत्काल सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं. यह ठीक नहीं है.
सभापति ने कहा कि यह आप नहीं कह सकते. यह कैसे कह सकते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं?. मैं खेती किसानी नहीं करता हूं या मैं मेरे यहां खेती किसानी नहीं होती है. इस पर लाल बिहारी यादव ने कहा कि आपका नाम ही ऐसा है. मुझे लगा कि आप तो बड़े आदमी होंगे ही. सभी के नाम में कुंवर कहां लगा होता है, इसलिए मैंने आपके नाम को ध्यान में रखकर ऐसा बोला है इस पर सभापति ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. इसके बाद बात आगे बढ़ गई.
किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा : नेता विरोधी लाल बिहारी यादव किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे. इसी दौरान जब उन्होंने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर इशारा करते हुए कहा कि खाद को लेकर किसान परेशान हैं. किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले लोग किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. किसान भुखमरी के कगार पर हैं. आंकड़े बताते हैं कि एक अरब 42 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को अभी भी अनाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे में यह तय है कि सरकार के कार्यकाल में अभी तक एक भी गरीब गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाया है.
कृषि मंत्री देने लगे जवाब तो बाहर चले गए सपा के सदस्य : नेता विरोधी लाल बिहारी ने खाद की कालाबाजारी को लेकर भी कृषि मंत्री को घेरा. कहा कि जिधर आप रहते हैं, उधर खाद की बड़ी किल्लत है. मुझे नहीं पता कि खाद जा कहां रही है. इसके बाद जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सदन में बोलना शुरू किया और सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों की स्थिति पर चर्चा करनी शुरू की तो समाजवादी पार्टी के सभी विधान परिषद सदस्य सदन से बाहर चले गए. उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.
पहले दिन की कार्यवाही शुरुआती डेढ़ घंटे तक रही बाधित : विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह से अनुरोध किया कि 19 दिसंबर को जब विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो 11 बजे से लेकर 12:38 तक इसका लाइव प्रसारण नहीं हुआ जिससे कई सदस्यों की बात जनता तक नहीं पहुंच पाई. इसे भी कार्यवाही में जोड़ा जाए. इस पर विधान परिषद सभापति का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा. अगर हुआ है तो कुछ तकनीकी दिक्कत होगी. अब अगर आपने कहा है तो इसको भी दिखा लिया जाएगा.
