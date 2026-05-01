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महिला आरक्षण बिल का विरोध आधी आबादी के अधिकार में बाधा- केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ: प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को विधान परिषद में ‘नारी सशक्तिकरण’ विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का विरोध करना देश और प्रदेश की आधी आबादी के अधिकारों के विरुद्ध खड़ा होना है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो गया होता तो वर्ष 2029 से महिलाओं को व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता, लेकिन विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को गंवा दिया. उन्होंने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं राष्ट्र का सम्मान होता है. भारतीय परंपरा और संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है.

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार देना नहीं, बल्कि उनका अधिकार लौटाना है. स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने नारी की भूमिका को समाज की आधारशिला बताया.

उप-मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालय (इज्जतघर) का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन, 65 करोड़ से अधिक जनधन खाते जिनमें आधे से अधिक महिलाओं के नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभान्वित किया गया है.

महिलाओं की आय बढ़ेगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो गांव, प्रदेश और देश का समग्र विकास होगा. उन्होंने कहा कि ‘लखपति दीदी’ अभियान में 3 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है. अब 6 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मातृशक्ति को उनका पूरा अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है.

प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 26.81 लाख कन्याएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 60 लाख माताएं लाभान्वित हुई हैं. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से 1.06 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं. 18.55 लाख महिलाएं लखपति श्रेणी में पहुंची हैं.