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उप्र विधान परिषद चुनाव 2026; बिना पहचान पत्र नहीं पड़ेगा वोट, अलीगढ़ के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित

उप्र विधान परिषद चुनाव 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 के लिए 23 अक्टूबर को होने जा रहे मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं.

उप्र विधान परिषद चुनाव 2026 (Photo credit: ETV Bharat) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया है कि फर्जी मतदान रोकने के लिए जहां पहचान पत्रों की कड़ी जांच होगी, वहीं केवल मामूली लिपिकीय या छपाई की गलतियों के आधार पर किसी भी वैध मतदाता को मतदान करने से रोका नहीं जाएगा.









जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मतदाता सूची में किसी मतदाता के नाम, पते या अन्य विवरण में यदि कोई मामूली मुद्रण या लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है, तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा. ऐसी स्थिति में पोलिंग बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों एवं अन्य उपलब्ध विवरणों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करेंगे.

उप्र विधान परिषद चुनाव 2026 (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि यदि मतदाता की वास्तविक पहचान साबित हो जाती है, तो त्रुटि की अनदेखी करते हुए उसे वोट डालने की पूरी अनुमति दी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को आयोग के इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के कड़े आदेश दिए हैं.







उन्होंने बताया कि फर्जी मतदान पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सटीक बनाने के लिए आयोग ने पहचान संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. जिन मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया गया है, उन्हें बूथ पर इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.



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