उप्र विधान परिषद चुनाव 2026; बिना पहचान पत्र नहीं पड़ेगा वोट, अलीगढ़ के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:59 PM IST
अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 के लिए 23 अक्टूबर को होने जा रहे मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया है कि फर्जी मतदान रोकने के लिए जहां पहचान पत्रों की कड़ी जांच होगी, वहीं केवल मामूली लिपिकीय या छपाई की गलतियों के आधार पर किसी भी वैध मतदाता को मतदान करने से रोका नहीं जाएगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मतदाता सूची में किसी मतदाता के नाम, पते या अन्य विवरण में यदि कोई मामूली मुद्रण या लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है, तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा. ऐसी स्थिति में पोलिंग बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों एवं अन्य उपलब्ध विवरणों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करेंगे.
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता की वास्तविक पहचान साबित हो जाती है, तो त्रुटि की अनदेखी करते हुए उसे वोट डालने की पूरी अनुमति दी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को आयोग के इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के कड़े आदेश दिए हैं.
उन्होंने बताया कि फर्जी मतदान पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सटीक बनाने के लिए आयोग ने पहचान संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. जिन मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया गया है, उन्हें बूथ पर इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. स्वीकृत वैकल्पिक दस्तावेजों में शामिल हैं.
- ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट.
- केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों अथवा निर्धारित संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र.
- सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान-पत्र.
- संबंधित स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र.
- विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र.
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का यूडीआईडी (UDID) कार्ड.
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 अक्टूबर (शुक्रवार) को मतदान केंद्र पर जाते समय अपना निर्धारित पहचान पत्र साथ लाना न भूलें, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी असुविधा के सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
अलीगढ़ के सभी विद्यालयों में 23 अक्टूबर को विशेष अवकाश घोषित : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिये 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को मतदान होना निर्धारित है. इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद अलीगढ़ के सभी नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 23 अक्टूबर को विशेष अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त तथा सीबीएसई/आईसीएसई सहित सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू रहेगा. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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