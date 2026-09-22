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राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की एमएलसी चुनाव की तारीख और मतगणना का दिन, जानिए कब क्या होगा?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के पांच और खण्ड शिक्षक के छ्ह निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है. इनसे होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है.

पूरा शेड्यूल: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर (मंगलवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर होगी. नामांकन पत्रों की संवीक्षा सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर निर्धारित की गई है. नवदीप रिणवा ने बताया कि 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर चार बजे तक मतदान होगा. 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी. निर्वाचन प्रक्रिया को 31 अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएगी.

उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक खंड की 11 सीटों पर चुनाव (Photo Credit: ETV Bharat)

विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में (कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर) आदर्श आचार संहिता के सुसंगत प्रावधान लागू हो गए हैं. आदर्श आचार संहिता 26 दिसंबर, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रभावी रहेगी.- नवदीप रिणवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

सीटों के बारे में जानिए: लखनऊ खण्ड स्नातक से इंजी. अवनीश कुमार सिंह, वाराणसी खण्ड स्नातक से आशुतोष सिन्हा, आगरा खण्ड स्नातक से डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', मेरठ खण्ड स्नातक से दिनेश कुमार गोयल, इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक से डॉ. मान सिंह यादव तथा लखनऊ खण्ड शिक्षक से उमेश द्विवेदी, वाराणसी खण्ड शिक्षक से लाल बिहारी यादव, आगरा खण्ड शिक्षक से डॉ. आकाश अग्रवाल (वित्तविहीन), मेरठ खण्ड शिक्षक से श्रीचन्द शर्मा, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक से हरी सिंह ढिल्लो, गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक से ध्रुव कुमार त्रिपाठी हैं.

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