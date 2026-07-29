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UP Vidhan Sabha: मानसून सत्र के लिए कार्यक्रम घोषित, इस दिन आएगा अनुपूरक बजट

मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा, जारी किया गया शेड्यूल.

up legislative assembly schedule announced monsoon session supplementary budget presented
प्रतीकात्मक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 7:33 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सत्र का तिथिवार प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. चार दिवसीय इस सत्र में शोक प्रस्ताव, अनुपूरक बजट और कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी.

पहला दिन: कार्यक्रम के अनुसार सत्र का पहला दिन 3 अगस्त, सोमवार को शोक के नाम रहेगा. इस दिन आजमगढ़ से विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा.इसके बाद दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सदन में दो मिनट का मौन रखा जाएगा.अध्यक्ष के निर्देश के साथ ही कार्यवाही स्थगित की जाएगी.

दूसरा दिन: दूसरा दिन 4 अगस्त, मंगलवार को वित्तीय कार्यों के लिए निर्धारित है. दोपहर 12:20 बजे वित्त वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन के पटल पर रखी जाएंगी. इसे ही राज्य का अनुपूरक बजट माना जा रहा है. इसके अलावा औपचारिक कार्य, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाना और यदि कोई हो तो विधेयकों का पुरःस्थापन भी इसी दिन होगा.

तीसरा दिन: तीसरे दिन 5 अगस्त, बुधवार को विधायी कार्य किए जाएंगे.इस दिन लंबित और नए विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराने की तैयारी है.साथ ही अन्य आवश्यक कार्य भी निपटाए जाएंगे.

अंतिम दिन: सत्र का अंतिम दिन 6 अगस्त, गुरुवार को सबसे महत्वपूर्ण होगा. इस दिन वित्त वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों पर विस्तृत चर्चा होगी. मांगों पर विचार और मतदान के बाद इससे संबंधित विनियोग विधेयक को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया जाएगा. उस पर चर्चा कर उसे पारित भी कराया जाएगा. इसके बाद अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे.


अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं, आपदा राहत, कानून-व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त धन की मांग की जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से समय से सदन में उपस्थित रहने और सार्थक चर्चा में भाग लेने की अपील की है. कुल मिलाकर चार दिन का यह सत्र वित्तीय और विधायी दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है.

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