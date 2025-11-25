ETV Bharat / state

लखनऊ में अगले 5 साल में 10 हजार से अधिक परिवारों को नए घर देने की योजना, 5 दिसंबर को होगी LDA बोर्ड मीटिंग

मीटिंग में 2 कॉलोनियों IT सिटी और वरुण विहार को हरी झंडी दी जा सकती है.

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ में मेट्रो कनेक्टिविटी, स्कूल, अस्पताल समेत सुविधाओं से लैस नई टाउनशिप का प्रस्ताव (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की बोर्ड बैठक आने वाले 5 दिसंबर को होने जा रही है. इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर की 2 बड़ी टाउनशिप परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी (हरी झंडी) मिलने की संभावना है. दोनों कॉलोनियां मिलाकर करीब 1500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली होंगी और इनमें हजारों आवासीय प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल प्लॉट और संस्थागत भूखंड विकसित किए जाएंगे. इसमें IT सिटी और वरुण विहार कॉलोनी को हरी झंडी दी जा सकती है.

पहली बड़ी परियोजना सुल्तानपुर रोड के पास प्रस्तावित है, जिसे पहले गोमती नगर एक्सटेंशन के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब इसे इंडिपेंडेन्ट टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा. IT सिटी के तौर पर कॉलोनी विकसित की जाएगी. दूसरी परियोजना आगरा एक्सप्रेस वे पर वरुण विहार होगी.

ये सुविधाएं की जाएंगी: बता दें, LDA की विभिन्न योजनाओं से अलग एक नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी. दोनों परियोजनाओं के मास्टर प्लान और लेआउट को LDA के तकनीकी विभाग ने पहले ही मंजूरी दे दी है. अब सिर्फ बोर्ड की औपचारिक स्वीकृति बाकी है. इन दोनों टाउनशिप में हजारों प्लॉट, मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट, विला, स्कूल, अस्पताल, पार्क, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मेट्रो कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा गया है.

LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से लखनऊ में अगले 5 साल में करीब 10 हजार से अधिक परिवारों को आधुनिक आवास मिलेंगे. साथ ही शहर के बाहरी क्षेत्रों में अनियोजित कॉलोनियों पर भी अंकुश लगेगा. उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर की बैठक में लखनऊ कमिश्नर की अध्यक्षता में होने वाले इस प्रस्ताव पर बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति अपेक्षित है. इससे LDA को हजारों करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है. जिसका उपयोग शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाएगा. शहरवासियों के लिए यह खबर इसलिए भी राहत भरी है क्योंकि लंबे समय से लोगों को LDA की नई बड़ी योजनाओं का इंतजार था.

यह भी पढ़ें: घर का सपना होगा पूरा; लखनऊ में यहां पर बनेंगे EWS व LIG मकान, LDA उपाध्यक्ष ने कहा- जल्द पूरे हों आधे-अधूरे निर्माण

TAGGED:

LDA MAJOR TOWNSHIP PROJECTS
HOUSE SCHEMES OF LDA
2 BIG TOWNSHIP PROJECT
IT CITY AND VARUN VIHAR COLONY
LUCKNOW VARIOUS SCHEMES OF LDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.