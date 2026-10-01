ETV Bharat / state

CCSU में बीपीईएस और एमपीईएड में एडमिशन का आखिरी मौका, जानिए कब से कब तक ले सकते प्रवेश

मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस परिसर और उससे संबद्ध कालेजों में शैक्षिक सत्र् 2026-27 के लिए आखिरी मौका अब छात्रों के पास है. जो भी स्टूडेंट्स बीपीईएस और एमपीईएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं, ये उनके लिए अंतिम अवसर है. वह 3 अक्टूबर को प्रवेश पा सकते हैं, अब ये लास्ट डेट निर्धारित की गई है.

विश्वविद्यालय ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल फिटनेस टेस्ट) में सफल अभ्यर्थियों के लिए फिर एक बार प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कॉलेजों में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर तीसरी और अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी. इस सूचि में खासतौर पर वार्ड कोटा, एनसीसी, एनएसएस आदि का निर्धारित मानकों के अनुसार कोटा भी छात्रों को मिलेगा. वहीं विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक या पीजी करने वाले स्टूडेंट्स को अन्य निर्धारित मानकों के अनुसार वेटेज भी प्रवेश में मिलेगा. विद्यालय के मीडिया इंचार्ज मुकेश शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर से संबंधित कोर्स को लेकर प्रवेश पत्र जारी होंगे. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश के लिए तीसरी और अंतिम वरीयता सूची में स्थान पाने वाले सीसीएसयू परिसर और संबंद्ध कॉलेजों में तीसरी और अंतिम मेरिट के आधार पर प्रवेश पा सकेंगे.