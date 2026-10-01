ETV Bharat / state

CCSU में बीपीईएस और एमपीईएड में एडमिशन का आखिरी मौका, जानिए कब से कब तक ले सकते प्रवेश

प्रवेश प्रक्रिया को समझने के लिए एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) भी उपलब्ध कराया गया है.

Photo Credit; ETV Bharat
मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस परिसर और उससे संबद्ध कालेजों में शैक्षिक सत्र् 2026-27 के लिए आखिरी मौका अब छात्रों के पास है. जो भी स्टूडेंट्स बीपीईएस और एमपीईएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं, ये उनके लिए अंतिम अवसर है. वह 3 अक्टूबर को प्रवेश पा सकते हैं, अब ये लास्ट डेट निर्धारित की गई है.

विश्वविद्यालय ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल फिटनेस टेस्ट) में सफल अभ्यर्थियों के लिए फिर एक बार प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कॉलेजों में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर तीसरी और अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी.

इस सूचि में खासतौर पर वार्ड कोटा, एनसीसी, एनएसएस आदि का निर्धारित मानकों के अनुसार कोटा भी छात्रों को मिलेगा. वहीं विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक या पीजी करने वाले स्टूडेंट्स को अन्य निर्धारित मानकों के अनुसार वेटेज भी प्रवेश में मिलेगा.

विद्यालय के मीडिया इंचार्ज मुकेश शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर से संबंधित कोर्स को लेकर प्रवेश पत्र जारी होंगे. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश के लिए तीसरी और अंतिम वरीयता सूची में स्थान पाने वाले सीसीएसयू परिसर और संबंद्ध कॉलेजों में तीसरी और अंतिम मेरिट के आधार पर प्रवेश पा सकेंगे.

रजिस्ट्रार अनिल यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को 3 से 5 अक्टूबर तक प्रवेश पोर्टल पर प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे. इस निश्चित अवधि में संबद्ध कॉलेजों में अंतिम वरीयता सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश ऑफर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा. 3 अक्टूबर यानी शनिवार से 5 अक्टूबर तक प्रवेश ऑफर स्वीकार करने का मौका अभी भी मिलने जा रहा है.

विश्वविद्यालय ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया को समझने के लिए एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) भी उपलब्ध कराया गया है. जिससे छात्रों को कोई समस्या न हो.

यूनिवर्सिटी की तरफ से महाविद्यालयों को ये भी निर्देश दिये गए हैं कि जिन कॉलेजों में प्रवेशार्थियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन्हें विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर शीघ्र ही सूची उपलब्ध करा दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- CCSU में ओडीएल पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी

TAGGED:

मेरठ न्यूज
CCSU MEERUT ADMISSION LAST DATE
सीसीएसयू मेरठ एडमिशन
CCSU BPES AND MPES ADMISSION
CCSU MEERUT ADMISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.