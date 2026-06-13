कुरुक्षेत्र की SYL नहर में मिला यूपी के मजदूर का शव, 8 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, तीन दिन पहले फिसला था पैर
उत्तर प्रदेश के मजदूर का शव तीन दिन बाद कुरुक्षेत्र की एसवाईएल नहर से मिला. पैर फिसलने की वजह से लक्ष्मण नहर में गिरा था.
Published : June 13, 2026 at 1:20 PM IST
कुरुक्षेत्र: शनिवार को एसवाईएल नहर में मजदूर का शव मिला. गोताखोर प्रगट सिंह ने शव को नहर से बाहर निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया.
तीसरे दिन मिला मजदूर का शव: मिली जानकारी के अनुसार 10 जून को लक्ष्मण नाम का मजदूर नहर में हाथ पैर-धोने के लिए आया था. अचानक से उसका पैर फिसल गया. जिसके बाद वो पानी में बह गया. इसके बाद पुलिस और गोताखोरों को सूचित किया गया. तीन दिन से गोताखोर प्रगट सिंह ने अपनी टीम के साथ उसको ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया हुआ था. आज गोताखोर प्रगट सिंह को शव को ढूंढ़ने में सफलता मिली.
उत्तर प्रदेश का रहने वाला था लक्ष्मण: लक्ष्मण मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और यहां पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था. लक्ष्मण के आठ बच्चे हैं. जिनके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: जांच अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस को नहर में युवक के डूबने की सूचना मिली थी. गोताखोर की मदद से शव को बरामद कर लिया है. परिवार के बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
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