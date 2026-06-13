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कुरुक्षेत्र की SYL नहर में मिला यूपी के मजदूर का शव, 8 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, तीन दिन पहले फिसला था पैर

UP labour death in Kurukshetra ( ETV Bharat )