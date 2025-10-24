ETV Bharat / state

कुशीनगर नेशनल हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकराई बस, बुजुर्ग महिला का पैर व बच्ची का हाथ कटा

कुशीनगर में सड़क दुर्घटना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर: जिले में हाटा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-28 स्थित थारूआडीह गांव के पास भयानक ड़क दुर्घटना हो गई. इसमें तेज रफ्तार लग्जरी बस खड़े कंटेनर में बगल से जा भिड़ी. हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार एक बुजुर्ग महिला का पैर कट गया, जबकि करीब 17 साल की एक किशोरी का हाथ कटकर अलग हो गया और 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं 12 से अधिक लोगों को चोटें आई हैं. जानकारी के मुताबिक बस गुरुग्राम से बिहार जा रही थी. बस में मधुबनी और मुजफ्फरपुर जाने वाले यात्री सवार थे. यात्रियों ने बताया कि चालक बस को बहुत तेज गति में चला रहा था. अचानक सड़क किनारे खड़े कंटेनर में टक्कर होने से बस का आगे का चक्का भी टूटकर अलग हो गया. वहीं घायलों में पुष्पा देवी (40) पत्नी आनन्द व पुत्र दिव्याशु (25) की स्थिति नाजुक है तथा खुशी कुमारी पुत्री दशरथ का दाहिना हाथ कट गया है सभी की हालत गंभीर है.