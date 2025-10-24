कुशीनगर नेशनल हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकराई बस, बुजुर्ग महिला का पैर व बच्ची का हाथ कटा
बस गुरुग्राम से बिहार जा रही थी, यात्रियों ने बताया चालक बस को तेज गति में चला रहा था.
Published : October 24, 2025 at 9:55 AM IST
कुशीनगर: जिले में हाटा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-28 स्थित थारूआडीह गांव के पास भयानक ड़क दुर्घटना हो गई. इसमें तेज रफ्तार लग्जरी बस खड़े कंटेनर में बगल से जा भिड़ी. हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार एक बुजुर्ग महिला का पैर कट गया, जबकि करीब 17 साल की एक किशोरी का हाथ कटकर अलग हो गया और 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं 12 से अधिक लोगों को चोटें आई हैं.
जानकारी के मुताबिक बस गुरुग्राम से बिहार जा रही थी. बस में मधुबनी और मुजफ्फरपुर जाने वाले यात्री सवार थे. यात्रियों ने बताया कि चालक बस को बहुत तेज गति में चला रहा था. अचानक सड़क किनारे खड़े कंटेनर में टक्कर होने से बस का आगे का चक्का भी टूटकर अलग हो गया.
वहीं घायलों में पुष्पा देवी (40) पत्नी आनन्द व पुत्र दिव्याशु (25) की स्थिति नाजुक है तथा खुशी कुमारी पुत्री दशरथ का दाहिना हाथ कट गया है सभी की हालत गंभीर है.
सूचना मिलते ही हाटा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल सीएचसी हाटा पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत वाले 4 मरीजों को BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया.
दुर्घटना से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बस चालक और ऑपरेटर मौके से फरार हो गए. वहीं यात्रियों ने बताता की वे लोग छठ महापर्व के लिए घर जा रहे थे. बस में लगभग 150 से ऊपर सवारी थी. एक ओर सिंगल स्लीपर था दूसरे ओर डबल स्लीपर जो लोग सोये हुए थे उनको ज्यादा नुकसान हुआ. मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली खुशी दिल्ली से अपने भाई के साथ छठ महापर्व में शामिल होने अपने गांव जा रही थी, उसके भाई ने बताया की दुर्घटना में बहन का हाथ चोटिल हुआ है जिसमें उसकी कलाई कट गई है.
