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भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली से दान पेटिका गायब, मंदिर का CCTV कैमरा भी बंद

भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली से गायब हुई दान पेटिका. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर: जिले के फाजिलनगर में भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली के मंदिर से दान पेटिका गायब हो गई. हैरानी की बात ये है कि मंदिर परिसर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी घटना के समय बंद मिला. दान पेटिका गायब होने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस मंदिर की देख-रेख करने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है. धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थल पर हुई घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

दरअसल, नगर पंचायत फाजिलनगर के सठियांव स्थित भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली पर बने मंदिर में श्रद्धालु अपनी इच्छानुसार दान करते हैं. इसके लिए मंदिर के मुख्य भवन और ध्यान केंद्र में दान पेटिकाएं रखी गई हैं.