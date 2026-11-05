भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली से दान पेटिका गायब, मंदिर का CCTV कैमरा भी बंद
पुलिस मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:24 AM IST
कुशीनगर: जिले के फाजिलनगर में भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली के मंदिर से दान पेटिका गायब हो गई. हैरानी की बात ये है कि मंदिर परिसर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी घटना के समय बंद मिला. दान पेटिका गायब होने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस मंदिर की देख-रेख करने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है. धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थल पर हुई घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
दरअसल, नगर पंचायत फाजिलनगर के सठियांव स्थित भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली पर बने मंदिर में श्रद्धालु अपनी इच्छानुसार दान करते हैं. इसके लिए मंदिर के मुख्य भवन और ध्यान केंद्र में दान पेटिकाएं रखी गई हैं.
बुधवार सुबह मंदिर की साफ-सफाई करने के लिए देखरेख करने वाला व्यक्ति पहुंचा तो, ध्यान केंद्र में रखी दान पेटिका गायब मिली. आसपास काफी तलाश की गई, लेकिन दान पेटिका का कोई पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही फाजिलनगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. जांच के दौरान मंदिर परिसर में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद मिला. पुलिस मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है.
भगवान बुद्ध की अंतिम भोजन स्थली होने के कारण इस स्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. ऐसे महत्वपूर्ण स्थल से दान पेटिका गायब होना और सुरक्षा के लिए लगा सीसीटीवी कैमरा बंद मिलना मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
इस संबंध में फाजिलनगर चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गहनता से जांच-पड़ताल की जा रही है. मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है.
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