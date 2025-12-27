ETV Bharat / state

खाप पंचायत ने बैन की लड़कों की हॉफ पैंट, स्मार्टफोन देने पर भी रोक, गेस्टहाउस से शादी नहीं

बागपत: जिले में खाप चौधरियों ने पंचायत कर बड़ा निर्णय लिया है. 18 साल से कम उम्र के लड़कों के स्मार्टफोन और बाहर हॉफ पैंट पहनकर घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही गेस्टहाउस में होने वाली शादी पर भी रोक लगाने को लेकर सहमति बनी है. हादसे रोकने के लिए व्हॉट्सऐप से ही शादी के कार्ड स्वीकारने को लेकर भी सभी चौधरियों ने सहमति दी है.

पंचायत में क्या फैसले हुए: बागपत में शुक्रवार को खाप चौधरियों की पंचायत हुई. इसमें फैसला लिया गया कि लड़के और लड़कियां एक समान है. 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन न देने और घर के बाहर हॉफ पैंट पहनकर घूमने पर रोक लगाने को लेकर फैसला हुआ. कहा गया स्मार्टफोन बच्चों को तेजी से बिगाड़ रहा है, ऐसे में बच्चों को बचाने की जरूरत है. इसी के चलते इससे दूर करने की जरूरत है. वहीं, कहा गया कि 18 साल से कम लड़के घर में भले ही हॉफ पैंट पहनकर घूमें लेकिन घर के बाहर हॉफ पैंट पैंट पहनकर घूमने से गलत संदेश जाता है. इस पर रोक लगाई जाएगी.





शादियों को लेकर भी बड़ा फैसला: शादियों को लेकर पंचायत में बड़ा फैसला लिया गया. खाप चौधरी ने कहा कि शादियां गांव में और घरों में ही होना ठीक है. मैरिज होम में शादी होने के कारण शादियां टूट जाती हैं. साथ ही व्हाट्सएप पर ही शादी के निमंत्रण कार्ड को स्वीकार करने को लेकर फैसला लिया गया. साथ ही पंचायत में मौजूद पंचों ने कहा कि इस फैसले को पूरे उत्तर प्रदेश में समाज हित को देखते हुए लागू किया जाएगा. सभी अन्य खापों से भी संपर्क कर इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा.



क्या बोले चौधरी: खाप चौधरी ब्रजपाल सिंह ने कहा कि समाज का फैसला सर्वोपरि होता है. सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे है. राजस्थान मे जो फैसला लिया गया वो बहुत अच्छा और सरहानीय है. हमारा समाज भी इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लेगा. लड़कियों की तरह लड़कों का भी स्मार्टफोन बैन किया जाएगा. दोनों में कोई अंतर नहीं है. उत्तर प्रदेश मे जितने भी सामाजिक खाप चौधरी और थाम्बा चौधरी है सभी इसका समर्थन करेंगे. ये एक अच्छी पहल है.

चौधरी बोले, गांव-गांव मीटिंग करेंगे: पंचायत में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन देने से वे गलत रास्ते पर जाएंगे. समाज हित में वह गांव-गांव जाएंगे और मीटिंग कर लोगों को जागरूक करेंगे.



हॉफ पैंट पर बाहर प्रतिबंध: चौधरी ब्रजपाल सिंह ने कहा अब जैसे हमारे लडके हॉफ पैंट पहनते है और ये घर मे भी पहनते हैं. ऐसे ही वे बाहर भी निकल जाते हैं. इस पर भी हम विचार कर रहे हैं. घर से बाहर हॉफ पैंट पहनकर घूमने पर बैन लगाएंगे. हमें समाज और संस्कारों का पूरा ध्यान रखना है.