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VIDEO: कौशाम्बी में LPG गैस टैंकर से उठा आग और धुएं का गुबार, 7 टोल कर्मचारी झुलसे

गैस टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था, दमकल ने किसी तरह आग बुझाई.

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कौशाम्बी में बड़ा हादसा, टोल प्लाजा पर खड़े गैस टैंकर में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 12:24 PM IST

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कौशाम्बी: जिले में एक गैस टैंकर में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि गैस का टैंकर धू-धू कर जल उठा. आसमान में काले धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेट की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची. काफी देर प्रयास करने के बाद आग को काबू में किया. गैस टैंकर में आग लगने की वजह से टोल में काम करने वाले 7 कर्मचारी झुलस गए.

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घटना कोखराज थाना क्षेत्र के कोखराज-हंडिया बाईपास टोल प्लाजा की है. बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित हो कर टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराया और पलट गया. जिससे टैंकर में आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा टैंकर धू-धू कर जलने लगा. आग लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई.

टोल कर्मी संजय निर्मल के अनुसार हल्की बारिश हुई थी, संभवता टैंकर फिसलकर डिवाइडर से टकराई होगी. गैस टैंकर में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.

गैस टैंकर में आग लगने की वजह से टोल में काम करने वाले टोलकर्मी हीरामणि, आलोक, कृष्ण पाल, अतुल और गनमैन राजू गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया. जहां 2 कर्मियों की हालत गंभीर होने पर प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है. आग बुझाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति के मुताबिक सुबह 7:15 बजे सूचना मिली कि कोखराज टोल प्लाजा पर एक गैस टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई. बताया जा रहा है कि गैस टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया. आग को काबू में किया जा चुका है. हादसे में 7 लोग झुलस गए. जिसमें 2 लोग का इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया है. 5 लोगों का इलाज जारी है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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