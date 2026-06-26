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VIDEO: कौशाम्बी में LPG गैस टैंकर से उठा आग और धुएं का गुबार, 7 टोल कर्मचारी झुलसे

कौशाम्बी में बड़ा हादसा, टोल प्लाजा पर खड़े गैस टैंकर में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशाम्बी: जिले में एक गैस टैंकर में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि गैस का टैंकर धू-धू कर जल उठा. आसमान में काले धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेट की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची. काफी देर प्रयास करने के बाद आग को काबू में किया. गैस टैंकर में आग लगने की वजह से टोल में काम करने वाले 7 कर्मचारी झुलस गए. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) घटना कोखराज थाना क्षेत्र के कोखराज-हंडिया बाईपास टोल प्लाजा की है. बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित हो कर टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराया और पलट गया. जिससे टैंकर में आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा टैंकर धू-धू कर जलने लगा. आग लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई.