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छठी मैया के लोकगीतों से गूंजी काशी; महिमा का किया गुणगान

वाराणसी के घाटों पर छठ मैया के गीतों की प्रस्तुति करते कलाकार ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म, अध्यात्म और लोक संस्कृति की नगरी काशी में सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल है. इस महापर्व में लोकगीतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. पारंपरिक छठ गीतों के माध्यम से छठी मैया की महिमा का गुणगान किया जाता है. व्रती महिलाएं और श्रद्धालु लोकगीत गाते हुए गंगा घाटों तक पहुंचते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य तथा उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत का समापन करते हैं.

छठी मैया लोकगीत (Video Credit; ETV Bharat) इसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत करते हुए वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा घाटों पर छठ मैया के लोकगीतों की गूंज सुनाई देने लगी है. अस्सी घाट पर लोकगीत गायक राजन तिवारी और गायिका श्रद्धा पांडेय ने छठ मैया की महिमा पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी. दोनों कलाकारों की मधुर आवाज ने घाट के वातावरण को भक्तिमय बना दिया. गीतों को सुनकर वहां मौजूद श्रद्धालु और लोग भक्ति रस में डूब गए.

पारंपरिक छठ गीतों ने श्रद्धालुओं को किया भावविभोर: अस्सी घाट पर गायिका श्रद्धा पांडेय ने छठ पर्व के प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीत ‘कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए’ की प्रस्तुति दी. इस गीत के माध्यम से छठ पूजा की पारंपरिक छटा और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली. गीत की मधुर धुन और भावपूर्ण गायन ने लोगों को छठ पर्व की आस्था और परंपराओं से जोड़ दिया. छठ पूजा में बांस से बने दउरा और बहंगी का विशेष महत्व होता है. इन्हीं पारंपरिक सामग्रियों के माध्यम से व्रती महिलाएं पूजा के लिए फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद लेकर घाटों तक पहुंचती हैं. लोकगीतों में इन परंपराओं का वर्णन छठ पर्व की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत बनाता है. छठ पूजा पर राजन तिवारी का नया गीत: लोकगीत गायक राजन तिवारी ने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर उनका नया गीत जारी हुआ है. गीत ‘खेलिया आंगनवा ना हो ललनवा कि छठी मैया की दिहल हो ललनवा हो ननदी’ छठी मैया की महिमा और भक्तों की आस्था को समर्पित है. इस गीत में छठी मैया के प्रति श्रद्धा, परिवार की खुशियों और संतान सुख की कामना जैसे भावों को लोक संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है.