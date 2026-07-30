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यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ समेत कई जिलों में रूट डायवर्जन; कांवड़ियों के लिए QR कोड, ढंकी मीट की दुकानें

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है. प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है.

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा.
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:49 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 9:03 AM IST

15 Min Read
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मेरठ/बुलंदशहर/बरेली/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की फुलप्रूफ तैयारियों के निर्देश दिए हैं. जहां-जहां से कांवड़ यात्रा निकलनी है, वहां पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिलाधिकारी से लेकर विभिन्न अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है. कई जिलों में रूट डायवर्जन किए गए हैं. जिले को सेक्टर में बांटकर सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता की गई है.

मेरठ में मेगा रूट डायवर्जन: मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है. ऐसे में पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है. यह डायवर्जन गुरुवार रात 12 बजे से लेकर 12 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा.

उन्होंने बताया कि दूसरे प्लान के मुताबिक, चौधरी चरण सिंह पटरी कांवड़ मार्ग पर रात से हीं भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. वहीं, NH -58 पर भी एक दिशा के सभी वाहनों का डायवर्जन शुरू कर दिया गया है. सभी वाहनों का आवागमन 4 अगस्त तक बंद कर दिया गया है. रात 12 बजे से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की तरफ से जो भी वाहन मुजफ्फरनगर की ओर जाएंगे, उनको भी बंद कर दिया गया है.

गंगा एक्सप्रेस-वे से जो वाहन मेरठ के बिजौली कट पर नीचे उतरेंगे, वह यू टर्न लेते हुए बाईं लेन से मेरठ की तरफ जाएंगे. दाहिने हाथ पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. यह मार्ग पूरी तरह से कावड़ यात्रियों के लिए बहाल रहेगा. मोदीपुरम में पुलिस की तरफ से वॉच टावर लगाया गया है. यहां पर जो कांवड़ शहर की तरफ आते हैं, उन पर नजर रखी जाएगी, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए.

उन्होंने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सेफ्टी को जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं भी कोई किसी श्रद्धालु से अधिक पैसे न वसूले. रास्ते के दुकानों, ढाबों और होटलों पर रेट लिस्ट लगवाई जा रही है. कांवड़ यात्रा में सादी वर्दी में पुलिस के लोग रूट पर रहेंगे. एटीएस को भी लगाया गया है. साथ ही कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस पर भी लोग जानकारी दे सकते हैं.

यह रूट डायवर्जन प्लान 12 अगस्त तक प्रभावी

  • राजस्थान, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा से सहारनपुर और उत्तराखंड जाने वाले भारी व हल्के वाहनों के अलावा मध्यम वाहन (नई दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे) से संचालित होंगे.
  • कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की ओर से NH-9 से आने वाले वाहनो को डासना से पेरीफेरल, एक्सप्रेस-वे से खेकड़ा, इंटरचेंज से दिल्ली-देहरादून, एक्सप्रेस-वे द्वारा देहरादून-सहारनपुर की ओर से निकाला जाएगा. वापसी के लिए भी इसी मार्ग का प्रयोग किया जा सकेगा.
  • देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, मुफ्फरनगर की ओर से NH-58 पर आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली देहरादून-एक्सप्रेसवे पर अपने-अपने जिलों से डायवर्ट करके उनके गन्तव्य की ओर जाना होगा. वापसी के लिए भी इसी मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
  • दिल्ली से वजीराबाद पुल आउटर रिंग रोड होते हुए कुंडली, राई (सोनीपत हरियाणा) से सोनीपत पानीपत करनाल यमुनानगर से होते हुए सहारनपुर और उत्तराखंड की और जाएंगे. इसी मार्ग से वापसी की जा सकेगी.
  • राजस्थान, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, से उत्तराखंड जाने वाले भारी व हल्के और मध्यम वाहनों को गाजियाबाद से यूपी गेट NH-9 होते हुए डासना इंटरचेंज से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस्वे से होते हुए राई (जनपद सोनीपत हरियाणा) से NH-1 पर सोनीपत-पानीपत करनाल-सहारनपुर बाईपास NH-344 होते हुए छुटमलपुर (जनपद सहारनपुर) से उत्तराखंड की और प्रस्थान करेंगे. इसी मार्ग से वापस लौट सकेंगे.
  • गंगा एक्सप्रेस-वे से आने वाले सभी वाहन जिन्हें हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून जाना है, ऐसे सभी वाहनों को सिम्भावली कट से नीचे उतरना होगा. वहां से फिर हापुड-गढ़मुक्तेश्वर मार्ग (NH-9) से होते हुए डासना से पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे से खेकड़ा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से अपने गंतव्य की ओर जाना होगा.
  • गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा, हरियाणा जाना है तो वह वाहन NH-9 से अपने गन्तव्य की ओर बढ़ सकेंगे.
  • गंगा एक्सप्रेस-वे से आने वाले सभी वाहनों को जिन्हें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर की ओर जाना है, उन वाहनों को सिम्भावली कट से NH-9 पर उतर कर ततारपुर हापुड़ से दाहिने मुड़कर डायवर्ट किया जाएगा. वहां से हापुड़-मेरठ बाईपास होते हुए टियाला अंडरपास से दाहिने मुड़कर किठौर, परिक्षितगढ़, मवाना, बहसुमा, रामराज, मीरापुर जानसढ से मुजफ्फरनगर, बिजनौर की ओर से निकाला जाएगा.
  • गंगा एक्सप्रेस-वे से आने वाले ऐसे सभी वाहन जो कि मेरठ के बिजौली (खरखौदा कट) पर उतरेंगे, उनको बिजनौर, दिल्ली, गाजियाबाद के लिए जाना है, तो उन वाहनों को बिजौली कट से उतारकर सीधे टियाला (हापुड़) को ओर जा सकेंगे.
  • जिन वाहनों को मेरठ आना है, उन वाहनों को बिजौली कट से उतारकर उसी रोड पर यू-टर्न लेकर मेरठ की ओर जाने के लिए मिलेगा.
  • गंगा एक्सप्रेस-वे कांवड यात्रियों के लिये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

NH-58 के लिए नया प्लान यह: यह प्लान 29 जुलाई मध्य रात्रि से जलाभिषेक तक लागू रहेगा. कांवड़ मार्ग रजवाहा पटरी मार्ग (रार्धना से पूरा महादेव), गंग नहर पटरी मार्ग (चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग) पर भारी वाहन, हल्के वाहन और मध्यम वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. यानी NH-58 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (गाजियाबाद से मेरठ दिशा में) भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

इसके अलावा NH-58 (पुरानी दिल्ली रोड) पर गाजियाबाद से आने वाले भारी वाहन दिनांक 29 जुलाई 2026 से दुहाई मोड से ईस्टर्न पैरिफेरल पर डायवर्ट कर दिए जाएंगे. ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे कि भारी वाहन मेरठ की ओर न आ सकें. वाहन मोदीनगर से डीएमई की ओर डायवर्ट किए जाएंगे. यह वाहन भोजपुर होकर पैरिफेरल एक्सप्रेस पर चढ़ा दिए जाएंगे.

मेरठ जिले में अगर कोई भारी वाहन प्रवेश करता है तो मोहिउद्दीनपुर खरखौदा मोड से टियाला अंडरपास हापुड़ रोड पर डायवर्ट कर दिया जाएगा. इसके बाद ऐसा वाहन प्रस्तावित यातायात मार्ग से ही जा सकेगा.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का प्लान: दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों डासना से डायवर्ट कर दिया जाएगा. जबकि शेष बचे वाहनों को भोजपुर चौराहे से निवाड़ी और हापुड़ की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा. यह जिम्मेदारी गाजियाबाद यातायात पुलिस संभालेगी.

कांवड़ यात्रा को लेकर जो रूट प्लान बनाया गया है वह यातायात डायवर्जन प्लान 4 अगस्त की आधी रात से प्रभावी होकर दिनांक 12 अगस्त 2026 तक रहेगा. यहां यह भी स्पष्ट है कि NH-58 की बांई लेन पर वाहन आने-जाने की दिशा में चलेंगे, इस मार्ग की दाहिनी लेन पर हरिद्वार से आने वाले कांवड़ यात्री ही चलेंगे.

दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए देहरादून हरिद्वार जाने वाले हल्के और मध्यम वाहन गाजीपुर बार्डर से NH-9 यूपी गेट होते हुए डासना इंटरचेंज (गाजियाबाद) पिलखुवा (हापुड़) निजामपुर तिराहा हापुड़ बाईपास ततारपुर तिराहा- टियाला अंडरपास (हापुड़) से कस्बा किठौर (मेरठ) (परिक्षितगढ़-छोटा मवाना-बहसूमा मेरठ) रामराज (मुजफ्फरनगर) मीरापुर, जानसठ, सिखेड़ा, जानसठ बिलासपुर कट भोपा बाईपास पचेंडा बाईपास रामपुर तिराहा रोहाना (मुजफ्फरनगर) देवबंद (सहारनपुर) चौकी आशारोडी देहरादून को जाएंगे.

कमर्शियल वाहनों का पूरा प्लान: 4 अगस्त से हल्के और मध्यम कॉमर्शियल वाहनों का डायवर्जन भी कर दिया जाएगा. ऐसे में NH-58 पर 4 अगस्त से सभी प्रकार के हल्के और मध्यम कॉमर्शियल वाहनों का आवागमन दोनों दिशाओं में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में केवल पास धारक वाहनों को ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निर्धारित समय अवधि में कांवड़ मार्गों को छोड़कर चलने की अनुमति दी जाएगी.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर हल्के और मध्यम कॉमर्शियल वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. रात्रि में 1 बजे से 3 बजे तक मार्गों पर अवरूद्ध कॉमर्शियल वाहनों को विशेष सुरक्षा के साथ मेरठ शहर के अंदर उनके गंतव्य तक जाने व आने की अनुमति दी जाएगी.

बुलंदशहर में भी लागू रूट डायवर्जन: बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कांवड़ यात्रा के लिए यातायात डायवर्जन प्लान जारी किया है. एसएसपी दिनेश कुमार ने आरटीओ और ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक कर सभी को डायवर्जन रूट की पूरी जानकारी दी. यह डायवर्जन प्लान 31 जुलाई से 25 अगस्त तक अलग-अलग चरणों में प्रभावी रहेगा.

एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं. यातायात को सुचारू बनाए रखने और जाम से मुक्ति के लिए पहली बार गंगा एक्सप्रेस-वे का भी उपयोग किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से होते हुए देहरादून एक्सप्रेस-वे से जो भी वाहन पेरिफेरल रोड से आएंगे, वह डासना से नीचे उतरकर हापुड़ जाएंगे. हापुड़ से आगे जो गंगा एक्सप्रेस-वे रोड बना है, हुडलिया कट से मेरठ वाले रैंप से उस पर चढ़ेंगे और फिर आगे जाकर 32.5 से यू-टर्न लेकर लखनऊ, प्रयागराज जाना है, तो बड़े आराम से जा सकते हैं.

इसी तरह से जिनको बागपत, शामली या सहारनपुर होते हुए देहरादून जाना है, वह देहरादून एक्सप्रेस-वे से जा सकते हैं. वेस्टर्न पेरिफेल की तरफ से जाकर, वह बुलंदशहर से बाहर जाने के लिए भी हो सकता है. जो बुलंदशहर में डायवर्ट होकर जो वाहन आते थे, वह इस बार नहीं आएंगे.

हमारे पास एक दिक्कत आती थी शिकारपुर से नरौरा तक के बीच में या शहर में जाम होता था. वहां इस बार से भारी वाहन या छोटे वाहन नहीं आएंगे. इस बार से हापुड़ से कुडलिया कट से होते हुए निकाला जाएगा. शेष जो हमारा बुलंदशहर का आवागमन होता था, नरौरा से होकर वह पहले की तरह रहेगा.

अनूपशहर को हम लोग तीन दिन के लिए बंद करते हैं, क्योंकि अनूपशहर से भारी मात्रा में कांवड़िया आते हैं. वह कई रास्तों पर जाते हैं. आहार रोड, जहांगीराबाद रोड, छतारी रोड क्योंकि वहां पर कई घाट हैं. अलीगढ़ की तरफ हमारा आवागमन पहले की तरह रहेगा. अलीगढ़ से दिल्ली का आवागमन भी पहले की तरह रहेगा. इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

बरेली में डीआईजी ने पूरी की तैयारियां: कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली रेंज पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मांस की दुकानें, होटल, ढाबे और मांस बेचने वाले ठेले यात्रा के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे. वहीं, डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानक के अनुसार 75 डेसिबल से अधिक नहीं होगी.

हाईवे पर स्थित शराब की दुकानों को फिलहाल ढंककर रखने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरेली रेंज के चारों जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 सुपर जोन, 26 जोन, 82 सेक्टर और 220 सब-सेक्टर बनाए गए हैं. करीब 10 हजार सिविल पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी और पैरामिलिट्री बल की भी तैनाती की गई है.

बदायूं के कछला घाट पर अस्थायी थाना, चार चौकियां, वॉच टावर और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. कांवड़ समितियों, डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी. साथ ही डीजे की ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी.

यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरों, CCTV और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी. ट्रैफिक संचालन के लिए AI आधारित अनाउंसमेंट सिस्टम का उपयोग होगा, जबकि सामान्य यातायात को गंगा एक्सप्रेसवे से डायवर्ट किया जाएगा और कांवड़ यात्रा अपने पारंपरिक मार्ग से संचालित होगी.

सहारनपुर में परखीं तैयारियां: हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों की बड़ी संख्या सहारनपुर जिले से होकर गुजरती है. यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, बिजली, सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं. प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरे जिले को 8 जोन, 52 सेक्टर और 100 सब-सेक्टर में बांट दिया है.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि इस बार भारी वाहनों को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया गया है. कावड़ यात्रियों को एक्सप्रेसवे पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कांवड़ यात्रा के दौरान भारी और मध्यम वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश से रोकने की व्यवस्था की गई है. अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं, ताकि कांवड़ियों की आवाजाही और सामान्य यातायात के बीच टकराव न हो.

भारी और मध्यम वाहनों को बाईपास के रास्ते चुनहेटी कट, हसनपुर चौक, दीवानी तिराहा, विश्वकर्मा चौक और आंबेडकर चौक की ओर भेजने की व्यवस्था की गई है. ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जाने वाले वाहनों को लिंक रोड, भारत माता चौक और माहीपुरा चौक के रास्ते भेजा जाएगा. प्रशासन ने खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की है.

वहीं, हल्के वाहनों को आवश्यकता के अनुसार ही कांवड़ मार्ग पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी. दिल्ली और गाजियाबाद की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अंबाला रोड बाईपास, सरसावा, शाहजहांपुर, यमुनानगर, करनाल और पानीपत का वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है.

मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले वाहन सहारनपुर बाईपास, कोलकी कट, नागल और रोहाना कलां के रास्ते जा सकेंगे. हरिद्वार जाने वाले वाहनों के लिए भी अलग-अलग चरणों में रूट निर्धारित किया गया है.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है. प्रशासन के मुताबिक, कांवड़ मार्ग पर करीब 1750 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनमें 250 नए कैमरे भी शामिल हैं.

इन कैमरों के माध्यम से यात्रा मार्ग, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखी जाएगी. इसके अलावा ड्रोन कैमरों के जरिए भी कांवड़ियों की भीड़ और यातायात व्यवस्था की निगरानी की जाएगी.

कांवड़ियों के लिए QR कोड: जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि सहारनपुर प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए डिजिटल व्यवस्था भी तैयार की है. इसके तहत प्रमुख चौराहों और हाईवे प्वाइंट्स पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं.

शिव भक्त अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर आसपास उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. क्यूआर कोड के माध्यम से कांवड़ियों को नजदीकी शौचालय, चिकित्सा शिविर, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, ढाबे, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, हेल्पलाइन नंबर, कांवड़ शिविर और रूट डायवर्जन की जानकारी गूगल मैप पर मिल सकेगी.

मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन अलर्ट: कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने कावड़ मार्ग मीनाक्षी चौक क्षेत्र में नॉनवेज होटल और मीट की दुकानों के संचालकों के साथ वार्ता कर उन्हें दुकानों को ढंकने के निर्देध दिए है.

एएसपी ने होटल संचालकों से मीट को खुले में न रखने और उसे हरे अथवा किसी अन्य कपड़े से पूरी तरह ढंककर रखने को कहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी दुकानदार प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

वहीं, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती जुल्फिकार ने बताया कि कांवड़ हमारे यहां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां काफी बड़ी तादाद में मुल्क के हर हिस्से से लोग आते हैं. वह सब लोग हमारे मेहमान हैं और जो लोग यहां आएंगे हम उनका इस्तकबाल करते हैं. प्रशासन की हिदायत के मुताबिक या नॉनवेज की दुकानें बंद हैं. इसके अलावा जो भी सरकारी गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे.

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Last Updated : July 30, 2026 at 9:03 AM IST

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