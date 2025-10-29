ETV Bharat / state

यूपी के बुजुर्ग खिलाड़ी का जज्बा ऐसा कि रिटायरमेंट के बाद शुरू की प्रैक्टिस, इंटरनेशनल गेम्स में कर रहे कमाल

उम्र भले ही 78 साल कि लेकिन जोश और जज्बा ऐसा कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी इनको देखकर दंग रह जाए.

Published : October 29, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 2:12 PM IST

कानपुर: इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी रामगोपाल बाजपेई की उम्र सिर्फ 78 साल है. इस पड़ाव में आकर जिस समय लोग खुद को असहाय और अकेला समझ बिस्तर पकड़ लेते हैं. इस उम्र में रामगोपाल एक के बाद एक पदक जीत कर शहर का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. रामगोपाल के गले में चमकते दर्जनों मेडल इस बात की साफ गवाही भी दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो उम्र उसमें बाधा नहीं बन सकती. ईटीवी भारत संवाददाता ने ताइक्वांडो खिलाड़ी रामगोपाल से खास बातचीत कर उनके संघर्ष भरे जीवन के बारे में जाना आइए देखते हैं...

रामगोपाल बाजपेई, ताइक्वांडो खिलाड़ी (Video Credit; ETV Bharat)

नौकरी के बाद फिर से शुरू किया खेलना: बसंत विहार निवासी रामगोपाल वाजपेई ने बताया, उनका जन्म 12 जनवरी 1947 को हुआ. 1981 में उन्होंने क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज ग्राउंड में ताइक्वांडो ज्वाइन किया. जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्हें टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करने का अवसर मिला.

इसके बाद उन्हें जब लोग इस उम्र के पड़ाव में आकर अभ्यास करते हुए देखते, तो कुछ देर के लिए दंग हो जाते. उन्होंने कहा कि अगर आप एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है. कुछ इसी तरीके का लक्ष्य रामगोपाल का भी वर्ल्ड ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने का है.

Photo Credit; ETV Bharat
ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते रामगोपाल (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं विश्व ताइक्वांडो हेडक्वार्टर इवेंट कैलेंडर 1 जनवरी 2026 को पूमसे और क्युरोगी दोनों श्रेणियों के लिए जारी होगा. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए उनका अभ्यास दिल्ली में इंटरनेशनल पूमसे कोच ग्रैंड मास्टर ललित तिर्की सर के मार्गदर्शन में जारी रहेगा. वह ताइक्वांडो 'सीनियर पुरुष ओवर-65, व्यक्तिगत डिवीजन' में खेल रहे है.

ऐसे शुरु हुआ जीत का सिलसिला: इसी के साथ 1984 में उन्होंने ब्लैक बेल्ट प्रथम डैन की योग्यता प्राप्त की. वाजपेई ने बताया कि साल 2016 में उन्होंने ब्लैक बेल्ट सेकंड परीक्षा को पास किया. जिसके बाद से वह लगातार ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं. वहीं कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग कर कांस्य पदक जीतकर देश और शहर का गौरव बढ़ाया है.

Photo Credit; ETV Bharat
सर्टीफिकेट लेते खिलाड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

साल 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल साउथ कोरिया ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया. वहीं साल 2018 में वियतनाम में आयोजित हुई 5वीं एशिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया. साल 2020 में जब कोरोना जैसी महामारी देश में हाहाकार मचा रही थी, तो उस वक्त भी रामगोपाल अपने खेल को बेहतर करने के लिए अभ्यास में जुटे थे. उन्होंने ऑनलाइन संपन्न हुई एशियाई ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में उस समय भी कांस्य पदक जीता.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)
गोल्ड मेडल जीत किया देश का नाम रोशन: रामगोपाल ने बताया कि इसी तरह उन्होंने साल 2021 में ऑनलाइन आयोजित हुई एशियन ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता. इसके बाद उनके पदक जीतने का जो सिलसिला है, वह लगातार जारी रहा. 2022 में उन्होंने ऑनलाइन ओसियाना ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, तो वहीं इसी साल उन्होंने ऑनलाइन वर्ल्ड ताइक्वांडो पुमसे चैलेंज सीरीज में 3 कास्य पदक जीता. 2023 में पुदुचेरी में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता. इसी तरह 2023 में ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो दिल्ली में संपन्न हुई. उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया. वहीं अब उन्होंने 9 से 12 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित, अंतरराष्ट्रीय ओपन कुकी वन कप ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए, 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया है.
Photo Credit; ETV Bharat
कोच के साथ रामगोपाल बाजपेई. (Photo Credit; ETV Bharat)

50 से ज्यादा पदक जीते: खिलाड़ी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 7 देश के खिलाड़ियों के बीच ताइक्वांडो के पूमसे यानी कलात्मक वर्ग में स्वर्ण पदक और पावर ब्रिक वर्ग में रजत पदक हासिल किया है. रामगोपाल इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो में शहर से 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अपना स्वर्ण पदक कोच और ग्रैंड मास्टर ललित टिर्की को समर्पित किया. रामगोपाल एशिया वर्ल्ड और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कर 50 से ज्यादा पदक जीतकर शहर का गौरव बढ़ा चुके हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते रामगोपाल (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या होता है पूमसे: मुक्के और लात के इस्तेमाल से हमले और बचाव की स्थिति को पूमसे कहते हैं. प्रत्येक स्थिति में शक्ति, गति और संतुलन की आवश्यकता होती है, जो विश्व ताइक्वांडो मुख्यालय कुक्कीवॉन द्वारा निर्धारित है. रामगोपाल ने बताया, पूमसे ताइक्वांडो का ही एक हिस्सा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद भारत सरकार के खेल मंत्री और भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है. उन्होंने बताया कि, यह सीनियर पूमसे 17 से अधिक, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 65 से कम और 65 से अधिक आयु वर्ग से शुरू होता है.

Photo Credit; ETV Bharat
राष्ट्रपति ने भी किया सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)

राष्ट्रपति ने भी किया जज्बे को सलाम: वाजपेई ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट कि तो वह भी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुई. महामहिम के साथ उनका समय सिर्फ 15 मिनट का था. उन्होंने कहा कि इस उम्र के पड़ाव में आकर भी ये सब इतनी आसानी से कर लेते हैं.

सुबह-शाम करते है प्रैक्टिस: ताइक्वांडो खिलाड़ी ने बताया कि वह अपनी फिटनेस और खेल को मेंटेन रखने के लिए, हर रोज सुबह डेढ़ घंटे और शाम को डेढ़ घंटे घर पर ही अभ्यास करते हैं. उन्होंने गुरु की खोज-बीन बहुत की. आखिरी में उनके कोच ग्रांड मास्टर ललित टिरकी बने, जिन्होंने उन्हें अच्छे से ट्रेंड किया. उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद से ही वह लगातार एक के बाद एक मेडल जीत रहे हैं. ललित टिरकी दिल्ली में है और हर महीने उनसे दो-चार दिन के लिए सीखने के लिए जाते हैं और फिर ताइक्वांडो को लेकर उनको प्रेरणा 1974 में कोलकाता में ब्रूस ली की फिल्म इंटर द ड्रैगन देखकर मिली थी इसके बाद से उन्हें लगा कि यह एक ऐसी विधा है जिसमें डिफेंस के साथ-साथ फिटनेस भी है और फिर यहीं से उनके ताइक्वांडो के खेल के सफर की शुरुआत हुई और वह अब ब्रूसली को ही अपना आदर्श मानते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते रामगोपाल (Photo Credit; ETV Bharat)

डाइट है शानदार, खुद को मेंटेन रखते हैं रामगोपाल: खिलाड़ी बताते हैं, वह अपनी डाइट चार्ट को लेकर काफी ज्यादा सजक है. रोज सुबह उठते ही वह अंकुरित चना और मेवा खाते हैं. इसके बाद सत्तू या 2 पराठे फिर दोपहर के खाने में दाल, हरी सब्जी, रोटी. वहीं रात में उनका खाना काफी हल्का होता है, जैसे दलिया या फिर ओट्स उनके खाने में शामिल होती है. इसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 बार पनीर और एक बार मशरूम का सेवन जरूर करते हैं. वही चाय में गुरुकुल चाय जो कि आयुर्वेदिक औषधी से बनी है उसी का सेवन करते हैं.

ताइक्वांडो खिलाड़ी कानपुर
TAEKWONDO RAM GOPAL BAJPAI
KANPUR NEWS
ताइक्वांडो खिलाड़ी रामगोपाल बाजपेई
TAEKWONDO PLAYER RAM GOPAL BAJPAI

