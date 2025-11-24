ETV Bharat / state

कानपुर में बनेगा साइंस पार्क, छात्रों को प्रकाश-ऊर्जा समेत कई कॉन्सेप्ट को समझने में होगी आसानी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

कानपुर के सिविलियन स्कूल में शुरू होगा यूपी का पहला साइंस पार्क ( Photo Credit; District Magistrate Office Kanpur )

कानपुर : जिले के सिविलियन स्कूल मंधना प्रथम में जल्द ही एक नई शुरुआत होने जा रही है. यहां आधुनिक साइंस पार्क बन रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है. उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान करना है. यह पार्क न केवल पढ़ाई को आसान बनाने का माध्यम होगा, बल्कि विज्ञान को जीवन से जोड़ेगा. शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने खुद मौके पर जाकर प्रस्तावित स्थल का न सिर्फ निरीक्षण किया, बल्कि इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए. 4 करोड़ की लागत से तैयार होगा पार्क : इस साइंस पार्क को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र विज्ञान को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें. उन्होंने बताया कि करीब 1 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क की अनुमानित लागत करीब 4 करोड़ रुपए है. यूपी का पहला साइंस पार्क (Video Credit; District Magistrate Office Kanpur) सरकारी स्कूल होंगे सशक्त : बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि ये साइंस पार्क परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को हाथों-हाथ प्रयोग और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का अवसर प्रदान करेगा. ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में भी उभर कर सामने आएगा. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए कानपुर मंडल के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है, वह भी प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा काफी ज्यादा सशक्त होगा.