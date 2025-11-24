कानपुर में बनेगा साइंस पार्क, छात्रों को प्रकाश-ऊर्जा समेत कई कॉन्सेप्ट को समझने में होगी आसानी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
इंटरैएक्टिव मॉडल पर 4 करोड़ की लागत से विकसित होगा पार्क, आईआईटी करेगा सहयोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 2:37 PM IST
कानपुर : जिले के सिविलियन स्कूल मंधना प्रथम में जल्द ही एक नई शुरुआत होने जा रही है. यहां आधुनिक साइंस पार्क बन रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है. उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान करना है. यह पार्क न केवल पढ़ाई को आसान बनाने का माध्यम होगा, बल्कि विज्ञान को जीवन से जोड़ेगा. शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने खुद मौके पर जाकर प्रस्तावित स्थल का न सिर्फ निरीक्षण किया, बल्कि इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए.
4 करोड़ की लागत से तैयार होगा पार्क : इस साइंस पार्क को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र विज्ञान को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें. उन्होंने बताया कि करीब 1 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क की अनुमानित लागत करीब 4 करोड़ रुपए है.
सरकारी स्कूल होंगे सशक्त : बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि ये साइंस पार्क परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को हाथों-हाथ प्रयोग और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का अवसर प्रदान करेगा. ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में भी उभर कर सामने आएगा. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए कानपुर मंडल के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है, वह भी प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा काफी ज्यादा सशक्त होगा.
छात्रों के लिए होंगी ये सुविधाएं : बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ये जो पार्क तैयार होगा, इसमें सौरमंडल का प्रदर्शन, भूकंप सिम्युलेटर, न्यूटन का कैंडल, मौसम केंद्र और ऊर्जा आधारित मॉडल लगाए जाएंगे. इन मॉडल की मदद से बच्चे गति, प्रकाश, ऊर्जा, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसी अवधारणाओं को सरल तरीके से समझ सकेंगे. इसके अलावा यहां पर ट्रैफिक नियमों और आत्मरक्षा से जुड़ी जानकारी भी अलग-अलग प्रयोग और प्रदर्शन मॉड्यूल के जरिए प्रस्तुत की जाएगी.
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साइंस पार्क की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स (स्टेम) आधारित शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल होगी. उन्होंने बताया कि इस पार्क में 20 से 25 साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स (स्टेम) प्रदर्शनी लगेगी. आईआईटी और लखनऊ स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र इसे तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे.
यहां बाल विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले और अन्य गतिविधियों का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिससे बच्चे केवल देख ही नहीं बल्कि खुद भी प्रयोग कर सकेंगे. इसमें अभी तो सिर्फ स्कूल के ही बच्चों को एंट्री दी जाएगी. भविष्य में आगे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाहरी बच्चों के प्रवेश के लिए भी विचार किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में बनेगा यूपी का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर; शासन ने जारी किए 168 करोड़ रुपए, ये मिलेंगी सुविधाएं