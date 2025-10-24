ETV Bharat / state

यूपी-ओडिशा रणजी मुकाबले में नहीं खेलेंगे एशिया कप के स्टार रिंकू सिंह, पिछले मैच में बनाए थे 165 रन, जानिए वजह

रणजी ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में ओडिशा के खिलाफ यूपी की टीम में अब उनकी जगह कौन लेगा, तलाशा जा रहा उम्दा खिलाड़ी.

Photo Credit; ETV Bharat
रिंकू सिंह (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: एशिया कप के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में होने वाले रणजी के दूसरे मुकाबले में ओडिशा के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे. वे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के लिए आस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं.

ग्रीनपार्क स्टेडियम में 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे मुकाबले को लेकर अब यूपी टीम के चयनकर्ताओं के लिए उनके विकल्प में बेहतर खिलाड़ी को तलाशना काफी ज्यादा चुनौती पूर्ण हो गया. रिंकू सिंह ने पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम को हार से बचाकर 165 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.

उत्तर प्रदेश उड़ीसा के बीच ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में स्पिनर विप्रराज का साथ देने के लिए टीम प्रबंधन प्रशांतवीर पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल कर सकते है, क्योंकि प्रशांत स्पिन गेंदबाजी के साथ मध्यक्रम में शानदार बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं. हालांकि फिर भी अभी प्रबंधन के द्वारा बेहतर खिलाड़ी को लेकर तलाश की जा रही है गुरुवार को सुबह करीब 10.30 बजे उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों ने मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मोहम्मद आमिर की देखरेख में जमकर अभ्यास किया.


यूपी टीम के कप्तान करण शर्मा के साथ आराध्य यादव, अभिषेक गोस्वामी, माधव कौशिक, प्रियम गर्ग, आर्यन जुयाल की गेंदबाज आकिब खान, वैभव चौधरी, विप्रराज निगम, शिवम मावी और विजय कुमार की गेंद पर नेट पर जमकर पसीना बहाया. करीब 2 घंटे तक चले इस अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक शानदार शॉट लगाए, वहीं धारदार गेंदबाजी भी देखने को मिली.

इस बारे में उत्तर प्रदेश टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया T-20 सीरीज में शामिल होने के लिए रिंकू सिंह चले गए हैं. बाकी टीम मजबूत है और ओडिशा के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी.



आस्ट्रेलिया में टी20 के मुकाबले

  • पहला टी20 मैच- 29 अक्टूबर
  • दूसरा टी20 मैच- 31 अक्टूबर
  • तीसरा टी20 मैच- 2 नवंबर
  • चौथा टी20 मैच- 6 नवंबर
  • पांचवां टी20 मैच- 8 नवंबर

यह भी पढ़ें : रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेली ताबड़तोड़ 165 रनों की आक्रामक पारी, यूपी को दिलाई बढ़त

TAGGED:

BCCI
INDIA T20 SERIES AUSTRALIA TOUR
RINKU SINGH CRICKETER
KANPUR NEWS
KANPUR CRICKET NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.