यूपी-ओडिशा रणजी मुकाबले में नहीं खेलेंगे एशिया कप के स्टार रिंकू सिंह, पिछले मैच में बनाए थे 165 रन, जानिए वजह

कानपुर: एशिया कप के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में होने वाले रणजी के दूसरे मुकाबले में ओडिशा के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे. वे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के लिए आस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं.

ग्रीनपार्क स्टेडियम में 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे मुकाबले को लेकर अब यूपी टीम के चयनकर्ताओं के लिए उनके विकल्प में बेहतर खिलाड़ी को तलाशना काफी ज्यादा चुनौती पूर्ण हो गया. रिंकू सिंह ने पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम को हार से बचाकर 165 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.

उत्तर प्रदेश उड़ीसा के बीच ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में स्पिनर विप्रराज का साथ देने के लिए टीम प्रबंधन प्रशांतवीर पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल कर सकते है, क्योंकि प्रशांत स्पिन गेंदबाजी के साथ मध्यक्रम में शानदार बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं. हालांकि फिर भी अभी प्रबंधन के द्वारा बेहतर खिलाड़ी को लेकर तलाश की जा रही है गुरुवार को सुबह करीब 10.30 बजे उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों ने मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मोहम्मद आमिर की देखरेख में जमकर अभ्यास किया.



यूपी टीम के कप्तान करण शर्मा के साथ आराध्य यादव, अभिषेक गोस्वामी, माधव कौशिक, प्रियम गर्ग, आर्यन जुयाल की गेंदबाज आकिब खान, वैभव चौधरी, विप्रराज निगम, शिवम मावी और विजय कुमार की गेंद पर नेट पर जमकर पसीना बहाया. करीब 2 घंटे तक चले इस अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक शानदार शॉट लगाए, वहीं धारदार गेंदबाजी भी देखने को मिली.