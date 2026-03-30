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3 साल से करता रहा नाबालिग संग छेड़खानी; शिकायत करने थाने गईं मां-बेटी, आरोपी ने घर में घुसकर बीमार पिता को मार डाला

कानपुर में छेड़खानी की शिकायत करने थाने गई थी मां-बेटी, आरोपी ने पिता को उतारा मौत के घाट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: ग्वालटोली इलाके में एक मनचले लड़के ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक 65 साल के व्यक्ति की जान ले ले ली. मृतक पिछले 5 साल से पैरालाइसिस की बीमारी से लाचार था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था. हैरानी की बात ये है कि जिस समय यह हत्या हुई, उस समय मृतक की पत्नी और बेटी आरोपी की शिकायत करने के लिए थाने में ही मौजूद थे. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव (Video Credit; ETV Bharat) पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाला साहिल (28) पिछले 3 साल से उनकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था. वह हाईस्कूल की छात्रा को स्कूल जाते समय रोकता और मना करने पर चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देता था. शनिवार को भी आरोपी ने घर पर पथराव किया और मारपीट की थी. रविवार दोपहर जब मां और बेटी आरोपी की शिकायत लेकर ग्वालटोली थाने पहुंची, तो पुलिस ने उन्हें अगले दिन आने की बात कहकर टाल दिया, इसी बीच आरोपी साहिल ने मौके का फायदा उठाया और उनके घर में घुस गया.