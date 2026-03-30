3 साल से करता रहा नाबालिग संग छेड़खानी; शिकायत करने थाने गईं मां-बेटी, आरोपी ने घर में घुसकर बीमार पिता को मार डाला
परिवार के सदस्य ने बताया कि थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 5:37 PM IST
कानपुर: ग्वालटोली इलाके में एक मनचले लड़के ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक 65 साल के व्यक्ति की जान ले ले ली. मृतक पिछले 5 साल से पैरालाइसिस की बीमारी से लाचार था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था. हैरानी की बात ये है कि जिस समय यह हत्या हुई, उस समय मृतक की पत्नी और बेटी आरोपी की शिकायत करने के लिए थाने में ही मौजूद थे.
पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाला साहिल (28) पिछले 3 साल से उनकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था. वह हाईस्कूल की छात्रा को स्कूल जाते समय रोकता और मना करने पर चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देता था. शनिवार को भी आरोपी ने घर पर पथराव किया और मारपीट की थी. रविवार दोपहर जब मां और बेटी आरोपी की शिकायत लेकर ग्वालटोली थाने पहुंची, तो पुलिस ने उन्हें अगले दिन आने की बात कहकर टाल दिया, इसी बीच आरोपी साहिल ने मौके का फायदा उठाया और उनके घर में घुस गया.
घटना को लेकर मृतक के भतीजे अंकुर ने बताया कि आरोपी साहिल लंबे समय से बिटिया को परेशान कर रहा था और उसने जबरन शादी करने की धमकी दी थी. अंकुर के मुताबिक, आरोपी ने शनिवार को घर पर पथराव किया और चाचा को भी मारा. जब पुलिस के पास गए, तो उन्होंने पहले मेडिकल कराने को कहा. रविवार को जब चाची और बहन थाने में थीं, तब साहिल ने अकेले पाकर चाचा पर हमला कर दिया. उसने लोहे के पंच और कढ़ाही से उनके चेहरे और सिर पर इतने वार किए कि उनके दांत तक टूटकर गिर गए.
भतीजे अंकुर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने साल 2023-24 में भी साहिल के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. अंकुर का कहना है कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर लेती, तो आज मेरे चाचा जिंदा होते.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज शुभम को तुरंत सस्पेंड कर दिया. डीसीपी के मुताबिक, 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं. जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा.
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