यूपी के किसान करेंगे मलेशियन रेड अमरूद और बारबाडोस चेरी की खेती, सेहतमंद बनाएंगे ये फल

कानपुर: यूपी में किसान अच्छी संख्या में आम, केला, पपीता, सामान्य अमरूद समेत अन्य फलों की खेती करते हैं लेकिन अब उन्हें मलेशियन रेड अमरूद और बारबाडोस चेरी की खेती का मौका मिलेगा. शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विवि के उद्यान महाविद्यालय विभाग में पहली बार इन दो फलों की नई प्रजातियों को विकसित किया गया है. यहां की जलवायु इनके अनुकूल रही और 2 सालों तक हुए शोध कार्य के बाद पौधों में फल आ गए. अब इन प्रजातियों को यूपी के किसानों तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए विवि इनके बीज और पौधे उपलब्ध कराएगा. इन दोनों ही फलों की कई खूबियां हैं. सीएसए विवि में दो दिनों तक लगे किसान मेला में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इसकी जानकारी हासिल की.

सीएसए विवि में उद्यान महाविद्यालय विभागाध्यक्ष डॉ. वीके त्रिपाठी ने बताया, मलेशियन रेड अमरूद के कुछ पौधे वह लेकर नर्सरी में पहुंचे थे. इन्हें रोपित करने के साथ ही बारबाडोस चेरी के पौधे भी लगाए. 2 साल में दोनों ही पौधों में फल आ गया. माना गया कि ये दोनों ही प्रजाति उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए लाभदायक होंगी. उन्होंने बताया मलेशियन रेड अमरूद अंदर और बाहर से अनार की तरह सुर्ख लाल होता है. इसी तरह इसमें सामान्य व बाजार में मौजूद अमरूद की सभी वैरायटियों से बहुत अधिक विटामिन सी व एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इसी तरह कश्मीर में जिस लाल चेरी को मीठी चेरी कहा जाता है. उससे बारबाडोस चेरी बिल्कुल अलग है. यह शुरुआती दिनों में छोटे आंवले की तरह हरे रंग की होती है. बाद में लाल हो जाती है. ये विटामिन सी से भरपूर होती है. एक चेरी में 4 अमरूदों के बराबर विटामिन सी होता है.

डा. वीके त्रिपाठी ने बताया कि मलेशियन रेड अमरूद को बगीचों के साथ खेतों में भी लगाया जा सकता है. प्रति पेड़ 20 से 25 किलोग्राम तक फल मिल जाता है. जबकि चेरी को हम छतों, बगीचों में लगा सकते हैं. इन दोनों फलों को ठंडी और गर्मी दोनों ही सीजन में उगाया जा सकता है. वहीं अमरूद की फसल 1 साल में 3 बार फल देती है, जबकि चेरी की फसल साल में 2 बार फल देती है.

