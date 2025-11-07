ETV Bharat / state

यूपी के किसान करेंगे मलेशियन रेड अमरूद और बारबाडोस चेरी की खेती, सेहतमंद बनाएंगे ये फल

इन फलों को ठंडी-गर्मी दोनों ही सीजन में उगाया जा सकेगा, आने वाले वक्त में यूपी के किसानों को बीज व पौधे मिल सकेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
बारबडोस चेरी और मलेशियन रेड अमरूद (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 2:27 PM IST

कानपुर: यूपी में किसान अच्छी संख्या में आम, केला, पपीता, सामान्य अमरूद समेत अन्य फलों की खेती करते हैं लेकिन अब उन्हें मलेशियन रेड अमरूद और बारबाडोस चेरी की खेती का मौका मिलेगा. शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विवि के उद्यान महाविद्यालय विभाग में पहली बार इन दो फलों की नई प्रजातियों को विकसित किया गया है. यहां की जलवायु इनके अनुकूल रही और 2 सालों तक हुए शोध कार्य के बाद पौधों में फल आ गए. अब इन प्रजातियों को यूपी के किसानों तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए विवि इनके बीज और पौधे उपलब्ध कराएगा. इन दोनों ही फलों की कई खूबियां हैं. सीएसए विवि में दो दिनों तक लगे किसान मेला में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इसकी जानकारी हासिल की.

डॉ. वीके त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, उद्यान महाविद्यालय, सीएसए (Video Credit; ETV Bharat)

सीएसए विवि में उद्यान महाविद्यालय विभागाध्यक्ष डॉ. वीके त्रिपाठी ने बताया, मलेशियन रेड अमरूद के कुछ पौधे वह लेकर नर्सरी में पहुंचे थे. इन्हें रोपित करने के साथ ही बारबाडोस चेरी के पौधे भी लगाए. 2 साल में दोनों ही पौधों में फल आ गया. माना गया कि ये दोनों ही प्रजाति उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए लाभदायक होंगी. उन्होंने बताया मलेशियन रेड अमरूद अंदर और बाहर से अनार की तरह सुर्ख लाल होता है. इसी तरह इसमें सामान्य व बाजार में मौजूद अमरूद की सभी वैरायटियों से बहुत अधिक विटामिन सी व एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इसी तरह कश्मीर में जिस लाल चेरी को मीठी चेरी कहा जाता है. उससे बारबाडोस चेरी बिल्कुल अलग है. यह शुरुआती दिनों में छोटे आंवले की तरह हरे रंग की होती है. बाद में लाल हो जाती है. ये विटामिन सी से भरपूर होती है. एक चेरी में 4 अमरूदों के बराबर विटामिन सी होता है.

डा. वीके त्रिपाठी ने बताया कि मलेशियन रेड अमरूद को बगीचों के साथ खेतों में भी लगाया जा सकता है. प्रति पेड़ 20 से 25 किलोग्राम तक फल मिल जाता है. जबकि चेरी को हम छतों, बगीचों में लगा सकते हैं. इन दोनों फलों को ठंडी और गर्मी दोनों ही सीजन में उगाया जा सकता है. वहीं अमरूद की फसल 1 साल में 3 बार फल देती है, जबकि चेरी की फसल साल में 2 बार फल देती है.

यह भी पढ़ें : बनारस का M.A. पास किसान; अमरूद के फल-पौधे और पत्तियां बेचकर हर साल कमा रहे 50-60 लाख रुपये, जानिए बागवानी का मुनाफे वाला तरीका

