कानपुर किडनी कांड खुलासे के बाद हॉस्पिटल्स में लगातार पुलिस की छापेमारी जारी
8 आरोपी अब तक गिरफ्तार. 6 से 7 अभियुक्त फरार हैं, जिनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है. बहुत जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 5:26 PM IST
कानपुर: शहर में कुछ दिनों पहले कमिश्नरेट पुलिस की ओर से किडनी कांड का खुलासा किया गया था. उसमें लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के आला अफसरों की ओर से दबिश दी जा रही हैं. मामले में कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों को कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला था. जिसमें आरोपी अफजल और उसका सहयोगी परवेज सैफी नोटों की गड्डियां गिन रहा था.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी की टीम ने आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया है. इसकी पुष्टि करने के बाद डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया जल्दी इस मामले में अन्य सभी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा. 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं. वहीं 6 से 7 अभियुक्त फरार हैं. जिनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है. बहुत जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
शहर में किडनी कांड खुलासे के बाद कहीं ना कहीं यह बात भी सामने आई कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की लापरवाही के चलते निजी अस्पतालों में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट हुए. विभाग की किरकिरी होते देख सीएमओ डॉक्टर हरी दत्त नेमी ने विभागीय अफसरों को निर्देश दिया है. शहर में जो गली मोहल्लों में निजी अस्पताल संचालित हैं, उनकी पूरी जांच की जाए.
ऐसे में सोमवार को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों में जब स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने छापेमारी की. सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का कहना था, कि उनका मकसद किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि जो अस्पताल मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं, अब उनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
ये था पूरा मामला: इससे पहले ACP कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि सोमवार देर रात शहर के तीन अस्पतालों प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, आहूजा हॉस्पिटल और मेडलाफ अस्पताल में छापेमारी की गई. क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की संयुक्त टीम ने इस मामले की जांच की. जांच के बाद कई अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
ACP आशुतोष कुमार ने बताया कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन सभी के विरुद्ध पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं. इनमें डॉ. इंदरजीत सिंह, डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा सहित अन्य आरोपी शामिल हैं.
आरोपियों ने एक दलाल के माध्यम से उत्तराखंड निवासी एक युवक की किडनी को 8 से 9 लाख रुपए में खरीदा था. इसके बाद महिला मरीज में वह किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए उससे 80-90 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली थी.
इस तरह के खेल में शहर के कई अन्य अस्पताल संचालकों के नाम भी सामने आए हैं. यह भी पता चला है कि जो डोनर होते थे और जो रिसीवर हैं, उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था.
डोनर ने एक दलाल शिवम का नाम पुलिस को बताया, जिसने 50 हजार रुपए की रकम फंसा दी थी. रकम न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से जाकर शिकायत की थी.
इस शिकायत के बाद कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों की टीम के सदस्यों ने कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया. खुद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल इस मामले में मंगलवार दोपहर को कई अन्य जानकारियां देंगे.
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