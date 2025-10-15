ETV Bharat / state

कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में दबाकर उतारा मौत के घाट

विराट उर्फ चिर्री (फाइल फोटो). ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: यूपी के कानपुर से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. बिठूर क्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव में मंगलवार को नशे की हालत में बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में दबाकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने छोटे भाई के शव को चारपाई पर लिटा दिया. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि, बिठूर थाना के अंतर्गत पारा निवासी कुंदन कमल मजदूरी करता है. मंगलवार देर शाम कुंदन नशे की हालत में घर पहुंचा. घर के बाहर कुछ ही दूर पर पेड़ के नीचे चारपाई पर सो रहे अपने पिता रामशंकर कमल (65) उर्फ हीरो को अपशब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी. रामशंकर किसी तरह भागकर अपने छोटे भाई राम सजीवन के घर पहुंचे. वहां पर भी कुंदन पहुंच गया और इस बार उसने अपनी पत्नी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया. मां को पिटता देख बच्चे घर के अंदर छुप गए.