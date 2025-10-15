कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में दबाकर उतारा मौत के घाट
आरोपी ने अपने पिता और मां के साथ भी की मार-पीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 12:29 PM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. बिठूर क्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव में मंगलवार को नशे की हालत में बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में दबाकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने छोटे भाई के शव को चारपाई पर लिटा दिया. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि, बिठूर थाना के अंतर्गत पारा निवासी कुंदन कमल मजदूरी करता है. मंगलवार देर शाम कुंदन नशे की हालत में घर पहुंचा. घर के बाहर कुछ ही दूर पर पेड़ के नीचे चारपाई पर सो रहे अपने पिता रामशंकर कमल (65) उर्फ हीरो को अपशब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी. रामशंकर किसी तरह भागकर अपने छोटे भाई राम सजीवन के घर पहुंचे. वहां पर भी कुंदन पहुंच गया और इस बार उसने अपनी पत्नी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया. मां को पिटता देख बच्चे घर के अंदर छुप गए.
वहीं शोर-शराबा सुनकर घर के पास में ही सो रहा छोटा भाई विराट उर्फ चिर्री जब मौके पर पहुंचा तो, बड़े भाई ने उसको भी अपशब्द बोलते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं गुस्से में आकर कुंदन ने विराट को बड़ी बेरहमी से पहले पीटा और फिर उसे घर के बाहर कीचड़ में उठाकर पटक दिया और बाद में उसी कीचड़ में उसे दबा दिया जिससे उसकी दम घुटने पर मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एसीपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी कुंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
