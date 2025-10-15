ETV Bharat / state

कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में दबाकर उतारा मौत के घाट

आरोपी ने अपने पिता और मां के साथ भी की मार-पीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार.

ETV Bharat
विराट उर्फ चिर्री (फाइल फोटो). (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: यूपी के कानपुर से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. बिठूर क्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव में मंगलवार को नशे की हालत में बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में दबाकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने छोटे भाई के शव को चारपाई पर लिटा दिया. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.


एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि, बिठूर थाना के अंतर्गत पारा निवासी कुंदन कमल मजदूरी करता है. मंगलवार देर शाम कुंदन नशे की हालत में घर पहुंचा. घर के बाहर कुछ ही दूर पर पेड़ के नीचे चारपाई पर सो रहे अपने पिता रामशंकर कमल (65) उर्फ हीरो को अपशब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी. रामशंकर किसी तरह भागकर अपने छोटे भाई राम सजीवन के घर पहुंचे. वहां पर भी कुंदन पहुंच गया और इस बार उसने अपनी पत्नी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया. मां को पिटता देख बच्चे घर के अंदर छुप गए.

वहीं शोर-शराबा सुनकर घर के पास में ही सो रहा छोटा भाई विराट उर्फ चिर्री जब मौके पर पहुंचा तो, बड़े भाई ने उसको भी अपशब्द बोलते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं गुस्से में आकर कुंदन ने विराट को बड़ी बेरहमी से पहले पीटा और फिर उसे घर के बाहर कीचड़ में उठाकर पटक दिया और बाद में उसी कीचड़ में उसे दबा दिया जिससे उसकी दम घुटने पर मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एसीपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी कुंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में पीट-पीटकर हत्या; रंजिश में युवक को बुलाकर किया हमला, हापुड़ में मजदूर का मर्डर

TAGGED:

थाना बिठूर
ELDER BROTHER KILL YOUNGER BROTHER
KANPUR BROTHER KILLED HIS BROTHER
KANPUR BURYING HIM IN MUD
KANPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.