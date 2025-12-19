पत्नी की पुण्यतिथि पर पति ने 2 बेटों का सिर ईंट से कुचला, फिर दे दी जान; कानपुर में हृदयविदारक घटना
एक बच्चे की मौत, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है. सुसाइड नोट में लिखा-बच्चे उतने ही पैदा करने चाहिए जितने की परवरिश कर सको.
कानपुर: यूपी के कानपुर जनपद के अरौल में एक हृदयविदारक घटना देखने को मिला. यहां एक पिता ने पहले अपने 7 और 12 साल के बेटों का सिर ईंट से कूचा, फिर आत्महत्या कर ली. घटना में छोटे बेटे की तो मौत हो गई जबकि, बड़ा बेटा अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.
इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब शुक्रवार की सुबह घर से कोई हलचल होते नहीं दिखी. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब घर के अंदर गई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. खास बात ये है कि घटना उसी तारीख को अंजाम दी गई जिस दिन बेटों की मां का निधन हुआ था.
घटना अरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजय कटियार उम्र 45 वर्ष के घर पर हुई. अजय ने घर को अंदर से बंद कर अपने 7 वर्षीय बेटे शुभ और 12 वर्षीय बेटे रुद्र का सिर ईंट से कूचकर लहूलुहान कर दिया. फिर खुद जान दे दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची.
पुलिस ने देखा कि दोनों बेटे और पिता लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे. पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने अजय और बेटे शुभ को मृत घोषित कर दिया. जबकि, गंभीर हालत में बेटे रुद्र को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर भेज दिया. पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अजय ने आत्महत्या की बात लिखी है.
अजय कटियार हासिमपुर गांव के निवासी थे और करीब 10 साल से परिवार के साथ अरौल में मकान बनाकर रह रहे थे. परिजनों ने पुलिस को बताया कि अजय की पत्नी अलका की 3 साल पहले आज ही के दिन 19 दिसंबर को मौत हुई थी. पत्नी के भी सिर पर चोट लगी थी. तब अजय ने जीने से गिरने की बात कही थी. जबकि, मायके वालों का कहना था कि उसकी ईंट से कूचकर हत्या की गई थी.
थाना प्रभारी जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फॉरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर अजय और उसके बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
