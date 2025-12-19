ETV Bharat / state

पत्नी की पुण्यतिथि पर पति ने 2 बेटों का सिर ईंट से कुचला, फिर दे दी जान; कानपुर में हृदयविदारक घटना

कानपुर: यूपी के कानपुर जनपद के अरौल में एक हृदयविदारक घटना देखने को मिला. यहां एक पिता ने पहले अपने 7 और 12 साल के बेटों का सिर ईंट से कूचा, फिर आत्महत्या कर ली. घटना में छोटे बेटे की तो मौत हो गई जबकि, बड़ा बेटा अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब शुक्रवार की सुबह घर से कोई हलचल होते नहीं दिखी. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब घर के अंदर गई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. खास बात ये है कि घटना उसी तारीख को अंजाम दी गई जिस दिन बेटों की मां का निधन हुआ था.

घटना अरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजय कटियार उम्र 45 वर्ष के घर पर हुई. अजय ने घर को अंदर से बंद कर अपने 7 वर्षीय बेटे शुभ और 12 वर्षीय बेटे रुद्र का सिर ईंट से कूचकर लहूलुहान कर दिया. फिर खुद जान दे दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची.

पुलिस ने देखा कि दोनों बेटे और पिता लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे. पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने अजय और बेटे शुभ को मृत घोषित कर दिया. जबकि, गंभीर हालत में बेटे रुद्र को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर भेज दिया. पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अजय ने आत्महत्या की बात लिखी है.