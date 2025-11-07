ETV Bharat / state

यूपी के पीएचसी-सीएचसी पर जल्द तैनात होंगे यूरोलॉजिस्ट, मरीजों को मिलेगा तुरंत इलाज

यूपीएएसआई कॉन में पहुंचे डॉक्टर्स ने मंथन किया फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर मूत्र रोग के इलाज के लिए विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट तैनात किए जाएंगे. यह जानकारी यूपीएएसआई कॉन 2025 के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में दी गई. जिसका आयोजन शहर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में किया गया. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को मूत्र रोग से संबंधित इलाज समय पर और आसानी से मिल पाएगा. यूपीएएसआई कॉन में पहुंचे डॉक्टर्स. (Video Credit; ETV Bharat) वर्तमान स्थिति और बदलाव की आवश्यकता: फिलहाल, इन स्वास्थ्य केंद्रों पर मूत्र रोग का इलाज जनरल सर्जन ही करते हैं. हालांकि, एसोसिएशन ऑफ जेनिटो यूरिनरी सर्जन ऑफ इंडिया (यूपीएएसआई) के अध्यक्ष डॉ. अचल गुप्ता ने बताया कि अब हर पीएचसी और सीएचसी पर यूरोलॉजिस्ट तैनात करने की तैयारी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में अभी भी गरीबों को मूत्र रोगों का समुचित इलाज नहीं मिल पाता. इसलिए, जो नए सर्जन पास आउट हो रहे हैं, उन्हें यूरोलॉजी में पारंगत होना बहुत जरूरी है. अयोध्या से आए डॉ. हरिओम ने भी सभी जनरल सर्जन्स को मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहने और मूत्र रोग से जुड़े बेसिक्स को जानने की सलाह दी.