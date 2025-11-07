ETV Bharat / state

यूपी के पीएचसी-सीएचसी पर जल्द तैनात होंगे यूरोलॉजिस्ट, मरीजों को मिलेगा तुरंत इलाज

यूपीएएसआई कॉन में पहुंचे डॉक्टर्स ने मंथन कर लिया फैसला, मेडिकल स्टूडेंट्स ने जानीं सर्जरी की बारीकियां.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपीएएसआई कॉन में पहुंचे डॉक्टर्स ने मंथन किया फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
कानपुर: अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर मूत्र रोग के इलाज के लिए विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट तैनात किए जाएंगे. यह जानकारी यूपीएएसआई कॉन 2025 के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में दी गई. जिसका आयोजन शहर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में किया गया. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को मूत्र रोग से संबंधित इलाज समय पर और आसानी से मिल पाएगा.

यूपीएएसआई कॉन में पहुंचे डॉक्टर्स. (Video Credit; ETV Bharat)

वर्तमान स्थिति और बदलाव की आवश्यकता: फिलहाल, इन स्वास्थ्य केंद्रों पर मूत्र रोग का इलाज जनरल सर्जन ही करते हैं. हालांकि, एसोसिएशन ऑफ जेनिटो यूरिनरी सर्जन ऑफ इंडिया (यूपीएएसआई) के अध्यक्ष डॉ. अचल गुप्ता ने बताया कि अब हर पीएचसी और सीएचसी पर यूरोलॉजिस्ट तैनात करने की तैयारी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में अभी भी गरीबों को मूत्र रोगों का समुचित इलाज नहीं मिल पाता. इसलिए, जो नए सर्जन पास आउट हो रहे हैं, उन्हें यूरोलॉजी में पारंगत होना बहुत जरूरी है. अयोध्या से आए डॉ. हरिओम ने भी सभी जनरल सर्जन्स को मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहने और मूत्र रोग से जुड़े बेसिक्स को जानने की सलाह दी.

डॉक्टरों का मंथन और नई रणनीति: यूपीएएसआई कॉन के दूसरे चरण के रूप में कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के डॉक्टरों ने मंथन किया. हरियाणा से आए डॉ. करतार सिंह यादव ने बताया कि यूपीएएसआई कॉन का पहला चरण भदोही में और दूसरा चरण अयोध्या में संपन्न हुआ था. कानपुर में हुई इस बैठक में यह तय किया गया कि अब अधिक से अधिक यूरोलॉजिस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. डॉ. यादव ने कहा कि पहले यूरोलॉजी के केस या तो डॉक्टर करते नहीं थे, या अन्य कारणों से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. मरीजों को समय पर इलाज मुहैया कराया जाएगा.

GSVM मेडिकल कॉलेज से हुई थी UPASI कॉन की शुरुआत: UPASI कॉन के आर्गेनाइजिंग चेयरमैन और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सीनियर सर्जन डॉ. जीडी यादव ने बताया कि यूपीएएसआई कॉन 2025 की शुरुआत 1975 में शहर के GSVM मेडिकल कॉलेज में ही हुई थी. अब यहां इसका गोल्डन जुबली ईयर मनाया जा रहा है. ये आयोजन 4 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें देशभर के सर्जन अपनी बात रखेंगे. गुरुवार को आए सर्जन्स ने पीजी स्टूडेंट्स को लेजर प्रोक्टोलॉजी, यूरोलॉजी, अपर जीआई एंडोस्कोपी समेत कई अहम जानकारियां दीं. ये पहल उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्रामीण आबादी तक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.


TAGGED:

MEDICAL FACILITY IN KANPUR
KANPUR NEWS
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज
UP NEWS
KANPUR UPASI CON 2025

