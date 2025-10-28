ETV Bharat / state

देवकीनंदन बोले-जनेऊ, शिखा, तुलसी की माला गायब, इसीलिए धर्म परिवर्तन आसान

कानपुर: कानपुर में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने सिद्धनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर मां गंगा के दर्शन किए. प्रार्थना में उन्होंने सभी सनातनियों की रक्षा की कामना की.

देवकीनंदन ने चिंता जताई कि हिंदू बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पर हिंदू हैं. सड़क पर बुलाओ, तो नजर नहीं आते. कारण यही है कि उन्हें घर में रामायण-गीता का ज्ञान ही नहीं दिया जाता है. बिना अपनी धार्मिक पुस्तकों के पढ़े, हम कैसे हिंदू कहलाएं?



दरअसल, देवकीनंदन महाराज सोमवार को कानपुर स्थित एक आश्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की. कहा कि, हमारे कंधे पर जनेऊ नहीं है हमारे सिर पर शिखा नहीं है, गले में तुलसी की माला नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चों को रामायण और गीता के बारे में ही जानकारी नहीं है. जब किसी इंसान को अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं तो, उसका धर्म परिवर्तन करना बड़ा ही आसान है.

महाराज ने कहा, सनातन बोर्ड देश में जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारे मंदिर सरकार से मुक्त नहीं होंगे. हिमाचल हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को सरकार से कहा है कि मंदिर के पैसे से सड़क का निर्माण नहीं होगा. मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनेगा, मंदिर के पैसे से गौशाला बनेगी, मंदिर के पैसे से हॉस्पिटल बनेगा. उन्होंने कहा कि जो बात धर्म संसद में कही गई थी, सौभाग्य से हिमाचल कोर्ट ने वही बात कही. उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद किया. जो दर्द, सत्य और तथ्य हाईकोर्ट हिमाचल को दिख रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट को जिस दिन दिखेगा, उस दिन हमारे मंदिर सरकार से मुक्त हो जाएंगे.

देवकीनंदन ने कहा, हम हारे नहीं है, हम रुके नहीं हैं, हम अभी हर जगह चल रहे हैं. सच कहूं तो अभी 3 महीने अमेरिका और कनाडा होकर आया हूं. वहां सनातन बोर्ड जल्द से जल्द बनाने की बात कही है. देश से ज्यादा विदेश में जो युवा है वह पूछ रहे हैं कि सनातन बोर्ड कब तक बनेगा, आज आपको बता दूं कि जब तक हमारे मंदिर मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारी यह लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी.

उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों के पैसे से प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, हमें नहीं पता? आजाद देश में न हम सुरक्षित हैं, न हमारी भावना, न हमारा धर्म और न हमारी आने वाली पीढ़ी. आजादी के बाद जब वक्फ बोर्ड बना तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? सरकारों को क्या अधिकार है कि वह हमारे मंदिरो का धन ले जाएंगी. सरकार को यह अधिकार जरूर है कि उन्हें सनातन बोर्ड बनाना चाहिए.



