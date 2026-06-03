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कानपुर देहात में डायल 112 पर कॉल, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी

कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: एक युवक ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी दी है. उसने पुलिस को अनजान नंबर से काल कर यह धमकी दी. जिसके बाद भोगनीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

बता दें कि, 1 जून दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच पुलिस के पास अनजान नंबर से किसी ने फोन किया. जिसमें युवक ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी दी.

सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए और मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी. पुलिस जांच में सामने आया है कि ये कॉल रेऊना क्षेत्र के मखौली गांव निवासी राममिलन नाम के व्यक्ति ने की है.