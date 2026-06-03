ETV Bharat / state

कानपुर देहात में डायल 112 पर कॉल, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी

युवक ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी दी.

Photo Credit; ETV Bharat
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर देहात: एक युवक ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी दी है. उसने पुलिस को अनजान नंबर से काल कर यह धमकी दी. जिसके बाद भोगनीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

बता दें कि, 1 जून दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच पुलिस के पास अनजान नंबर से किसी ने फोन किया. जिसमें युवक ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी दी.

सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए और मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी. पुलिस जांच में सामने आया है कि ये कॉल रेऊना क्षेत्र के मखौली गांव निवासी राममिलन नाम के व्यक्ति ने की है.

डायल 112 में दी गई धमकी के बाद पीआरवी देवीपुर में तैनात पुलिसकर्मियों ने इसकी जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी. जिसके बाद देवीपुर चौकी प्रभारी ने भोगनीपुर थाने में तहरीर देकर आरोपी राममिलन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन कर दिया है. कॉल से जुड़े तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, ताकि धमकी देने वाले व्यक्ति तक जल्द पहुंच जा सके.

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने बताया कि मामले को लेकर जांच की जा रही है. कॉल करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जायेगा.

ये भी पढ़ें: रामपुर अवैध चाय पत्ती के गोदाम पर रेड, 3 लाख से ज्यादा कीमत की चायपत्ती सीज

TAGGED:

कानपुर देहात न्यूज पुलिस
कैबिनेट मंत्री को धमकी
THREAT TO CABINET MINISTER
THREAT TO KILL CABINET MINISTER
KANPUR DEHAT THREAT KILL MINISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.