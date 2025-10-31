सीएसजेएमयू में विषम सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से होगी, 3 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल
कानपुर के अलावा इन परीक्षाओं में फर्रुखाबाद, इटावा, उन्नाव ,कानपुर देहात समेत अन्य जिलों के छात्र भी उपस्थित होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 9:58 AM IST
कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होंगी और 20 नवंबर तक चलेंगी. विवि प्रशासन ने इसे लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. इन परीक्षाओं की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी से संबंध 600 से अधिक महाविद्यालयों के करीब 3 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल होकर परीक्षा देंगे. कानपुर के अलावा इन परीक्षाओं में फर्रुखाबाद, इटावा, उन्नाव ,कानपुर देहात समेत अन्य जिलों के छात्र भी उपस्थित होंगे. इसके अलावा विश्वविद्यालय ने बैक पेपर की परीक्षा को लेकर भी कार्यक्रम जारी कर दिया है.
यहां जाने क्या है परीक्षा का कार्यक्रम-
- बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलेगी. बीए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 23 नवंबर तक चलेगी. बीए पांचवी सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगी.
- बीएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 20 से 30 नवंबर तक चलेगी. बीएससी 33 सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 30 नवंबर तक चलेगी. वहीं बीएसई पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी.
- बीकॉम प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 19 से 23 नवंबर तक चलेगी. वहीं बीकॉम पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 19 से 25 नवंबर तक चलेगी.
- बीबीए प्रथम तृतीय व पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 15 से 23 नवंबर तक चलेगी.
- एमए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 19 नवंबर एमए 33 सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 20 नवंबर तक चलेगी.
- एमएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 10 दिसंबर तक चलेगी और एमएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 12 दिसंबर तक चलेगी.
- एमकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 18 नवंबर तक चलेगी और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 19 नवंबर के बीच कराई जाएगी.
सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार के मुताबिक, स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर की परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है. उन्होंने कहा, परीक्षा कार्यक्रम में यदि कोई दिक्कत हो तो प्राचार्य 1 नवंबर तक मेल करके बता सकते हैं. विश्वविद्यालय के पोर्टल पर विलिब, एमलिब बायोटेक, बीसीए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी केवी परीक्षा का कार्यक्रम उपलब्ध है. छात्र पोर्टल पर जाकर यहां से भी परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी सारी जानकारी ले कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: अब CSJMU के छात्रों को भी मिलेगी अच्छे पैकेज वाली नौकरी; AI मॉडल पर होगी ट्रेनिंग, विवि प्रशासन ने किए ये बदलाव