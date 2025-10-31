ETV Bharat / state

सीएसजेएमयू में विषम सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से होगी, 3 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल

कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होंगी और 20 नवंबर तक चलेंगी. विवि प्रशासन ने इसे लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. इन परीक्षाओं की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी से संबंध 600 से अधिक महाविद्यालयों के करीब 3 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल होकर परीक्षा देंगे. कानपुर के अलावा इन परीक्षाओं में फर्रुखाबाद, इटावा, उन्नाव ,कानपुर देहात समेत अन्य जिलों के छात्र भी उपस्थित होंगे. इसके अलावा विश्वविद्यालय ने बैक पेपर की परीक्षा को लेकर भी कार्यक्रम जारी कर दिया है.



यहां जाने क्या है परीक्षा का कार्यक्रम-