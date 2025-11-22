कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में बनेगा यूपी का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर; शासन ने जारी किए 168 करोड़ रुपए, ये मिलेंगी सुविधाएं

कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में बनेगा यूपी का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर; शासन ने जारी किए 168 करोड़ रुपए, ये मिलेंगी सुविधाएं
इसके लिए कुल बजट 481.42 करोड़ रुपये है. इस सेंटर के बनने से कानपुर और आस-पास के 10 अन्य जिलों के मरीजों को मिलेगी राहत.
Published : November 22, 2025 at 11:19 AM IST
कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) में कुछ माह पहले जिस एपेक्स ट्रॉमा सेंटर का खाका तैयार किया गया था, आखिरकार उसके निर्माण पर शासन से मुहर लग गई. शुक्रवार देर रात शासन ने इसके लिए 168 करोड़ रुपए का बजट पहली किस्त के तौर पर जारी किया है.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा, भले ही अभी तक एपेक्स ट्रामा सेंटर को लेकर हवा-हवाई बातें हुईं हो, पर अब कानपुर मेडिकल कॉलेज में सूबे का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर बनेगा. इसके लिए कुल बजट 481.42 करोड़ रुपये है. इस सेंटर के बनने से कानपुर और आस-पास के 10 अन्य जिलों के मरीजों को आधुनिक तकनीकों वाली मशीनों सें इलाज मुहैया कराया जा सकेगा.
ट्रामा सेंटर में होंगी ये सुविधाएं: शहर में बनने वाले पहले एपेक्स ट्रामा सेंटर के छत पर हेलीकॉप्टर के उतारने की सुविधा होगी. इसी तरह 150 ICU बेड, 20 मॉड्यूलर ओटी के अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोट्रामा, आर्थोपेडिक ट्रामा जैसी सुविधाएं भी मरीजों को मिल सकेंगी.
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि इस ट्रामा सेंटर को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर इंस्टिट्यूट की तर्ज पर बनाया जाएगा. कई विभागों के एक्सपर्ट गंभीर मरीजों के इलाज को लेकर हमेशा मौजूद रहेंगे. इसी के साथ इसमें एक 50 बेड का आपदा प्रबंधन वार्ड भी होगा. नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश पर 2 नए विभाग-ट्रामेटोलॉजी सर्जरी व ट्रॉमा इमरजेंसी भी होंगे. अगले माह से ये बनाना शुरू हो जाएगा और साल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा.
