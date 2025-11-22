ETV Bharat / state

कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में बनेगा यूपी का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर; शासन ने जारी किए 168 करोड़ रुपए, ये मिलेंगी सुविधाएं

कानपुर के पहले एपेक्स ट्रामा सेंटर के लिए 168 करोड़ रुपये का बजट जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) में कुछ माह पहले जिस एपेक्स ट्रॉमा सेंटर का खाका तैयार किया गया था, आखिरकार उसके निर्माण पर शासन से मुहर लग गई. शुक्रवार देर रात शासन ने इसके लिए 168 करोड़ रुपए का बजट पहली किस्त के तौर पर जारी किया है.

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा, भले ही अभी तक एपेक्स ट्रामा सेंटर को लेकर हवा-हवाई बातें हुईं हो, पर अब कानपुर मेडिकल कॉलेज में सूबे का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर बनेगा. इसके लिए कुल बजट 481.42 करोड़ रुपये है. इस सेंटर के बनने से कानपुर और आस-पास के 10 अन्य जिलों के मरीजों को आधुनिक तकनीकों वाली मशीनों सें इलाज मुहैया कराया जा सकेगा.

ट्रामा सेंटर में होंगी ये सुविधाएं: शहर में बनने वाले पहले एपेक्स ट्रामा सेंटर के छत पर हेलीकॉप्टर के उतारने की सुविधा होगी. इसी तरह 150 ICU बेड, 20 मॉड्यूलर ओटी के अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोट्रामा, आर्थोपेडिक ट्रामा जैसी सुविधाएं भी मरीजों को मिल सकेंगी.