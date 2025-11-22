ETV Bharat / state

कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में बनेगा यूपी का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर; शासन ने जारी किए 168 करोड़ रुपए, ये मिलेंगी सुविधाएं

इसके लिए कुल बजट 481.42 करोड़ रुपये है. इस सेंटर के बनने से कानपुर और आस-पास के 10 अन्य जिलों के मरीजों को मिलेगी राहत.

Photo Credit; ETV Bharat
कानपुर के पहले एपेक्स ट्रामा सेंटर के लिए 168 करोड़ रुपये का बजट जारी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) में कुछ माह पहले जिस एपेक्स ट्रॉमा सेंटर का खाका तैयार किया गया था, आखिरकार उसके निर्माण पर शासन से मुहर लग गई. शुक्रवार देर रात शासन ने इसके लिए 168 करोड़ रुपए का बजट पहली किस्त के तौर पर जारी किया है.

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा, भले ही अभी तक एपेक्स ट्रामा सेंटर को लेकर हवा-हवाई बातें हुईं हो, पर अब कानपुर मेडिकल कॉलेज में सूबे का पहला एपेक्स ट्रामा सेंटर बनेगा. इसके लिए कुल बजट 481.42 करोड़ रुपये है. इस सेंटर के बनने से कानपुर और आस-पास के 10 अन्य जिलों के मरीजों को आधुनिक तकनीकों वाली मशीनों सें इलाज मुहैया कराया जा सकेगा.

ट्रामा सेंटर में होंगी ये सुविधाएं: शहर में बनने वाले पहले एपेक्स ट्रामा सेंटर के छत पर हेलीकॉप्टर के उतारने की सुविधा होगी. इसी तरह 150 ICU बेड, 20 मॉड्यूलर ओटी के अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोट्रामा, आर्थोपेडिक ट्रामा जैसी सुविधाएं भी मरीजों को मिल सकेंगी.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि इस ट्रामा सेंटर को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर इंस्टिट्यूट की तर्ज पर बनाया जाएगा. कई विभागों के एक्सपर्ट गंभीर मरीजों के इलाज को लेकर हमेशा मौजूद रहेंगे. इसी के साथ इसमें एक 50 बेड का आपदा प्रबंधन वार्ड भी होगा. नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश पर 2 नए विभाग-ट्रामेटोलॉजी सर्जरी व ट्रॉमा इमरजेंसी भी होंगे. अगले माह से ये बनाना शुरू हो जाएगा और साल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: कानपुर में एपेक्स ट्रॉमा सेंटर; 350 करोड़ रुपये की लागत से होगा तैयार, जानें कब से मिलेंगी सुविधाएं?

यह भी पढ़ें: पूर्वी यूपी में पहली बार इस तकनीक से माइग्रेन का सफल इलाज, 15 साल से पीड़ित थी महिला

TAGGED:

APEX TRAUMA CENTER FACILITIES
कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज
GSVM APEX TRAUMA 168 CRORE BUDGET
कानपुर न्यूज
APEX TRAUMA CENTRE IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.