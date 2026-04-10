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सिपाही से अफ़सर तक का सफ़र:  ड्यूटी के साथ-साथ पढ़ाई, PCS परीक्षा में हासिल की 41वीं रैंक

आशीष शुक्ला को पुलिस विभाग में रहते हुए स्टडी करना पसंद, प्रेम पर लिखते हैं कविताएं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 4:22 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 4:31 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जांबाज सिपाही ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो समय की कमी कभी बाधा नहीं बनती. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात आरक्षी आशीष शुक्ला ने अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाते हुए न सिर्फ पढ़ाई जारी रखी, बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल कर कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद प्राप्त किया है. आशीष ने अपनी इस बड़ी सफलता की खुशी कानपुर में अपने सभी साथी पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर साझा की.

आशीष शुक्ला, पीसीएस परीक्षा में 41वीं रैंक (Video Credit; ETV Bharat)

टाइम मैनेजमेंट है सफलता का मंत्र: अमेठी के शुक्ल बाजार के रहने वाले आशीष शुक्ला 2018 बैच के सिपाही हैं. अपनी सफलता पर आशीष का कहना है कि पुलिस की नौकरी के साथ पढ़ाई करना समय प्रबंधन की कला है. उन्होंने बताया पुलिस विभाग में रहते हुए लोग अच्छे लेखक और खिलाड़ी बनते हैं, मुझे पढ़ना पसंद था इसलिए मैंने समय को मैनेज किया. मैंने पिछले 7 सालों से अपनी छुट्टियां बचाकर रखी थीं, ताकि मुख्य परीक्षा के समय उनका उपयोग कर सकूं.

अधिकारियों और परिवार को दिया श्रेय: आशीष अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां के संघर्ष और स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद को देते हैं. उनके पिता लखनऊ विश्वविद्यालय के स्कॉलर थे, जिनसे उन्हें पढ़ने-लिखने का माहौल मिला. आशीष की प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई है. इसके साथ ही उन्होंने कानपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग की भी सराहना की. आशीष ने बताया कि जब उनका प्रीलिम्स (Pre) क्लियर हुआ, तो डीसीपी एस.एम. कासिम आबिदी, एडीसीपी सुमित रामटेके और एसीपी शिवा सिंह जैसे अधिकारियों ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया और पढ़ाई के लिए जरूरी छुट्टियां भी स्वीकृत कीं.

Photo Credit; ETV Bharat
साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों को खिलाई मिठाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
सांप-सीढ़ी के खेल जैसा है कॉम्पिटिशन: रिजल्ट के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए, आशीष ने बताया कि जब चयन की खबर आई, तब वह प्रयागराज में पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा लिख रहे थे. उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए कहा कि यह परीक्षा किसी सांप-सीढ़ी के खेल जैसी है, जहां कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना और अपने अनुसार समय का प्रबंधन करना बेहद जरूरी है.
अब UPSC पर निशाना: कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनने के बाद भी आशीष रुकने वाले नहीं हैं. उन्होंने बताया कि उनके पास अभी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के तीन प्रयास बाकी हैं. उनका लक्ष्य अब आईएएस (IAS) बनने का है, जिसके लिए अब वह 24 मई को होने वाली परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं. आशीष का कहना है कि वे पद से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं.
Last Updated : April 10, 2026 at 4:31 PM IST

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