सिपाही से अफ़सर तक का सफ़र: ड्यूटी के साथ-साथ पढ़ाई, PCS परीक्षा में हासिल की 41वीं रैंक
आशीष शुक्ला को पुलिस विभाग में रहते हुए स्टडी करना पसंद, प्रेम पर लिखते हैं कविताएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 4:22 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 4:31 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जांबाज सिपाही ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो समय की कमी कभी बाधा नहीं बनती. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात आरक्षी आशीष शुक्ला ने अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाते हुए न सिर्फ पढ़ाई जारी रखी, बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल कर कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद प्राप्त किया है. आशीष ने अपनी इस बड़ी सफलता की खुशी कानपुर में अपने सभी साथी पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर साझा की.
टाइम मैनेजमेंट है सफलता का मंत्र: अमेठी के शुक्ल बाजार के रहने वाले आशीष शुक्ला 2018 बैच के सिपाही हैं. अपनी सफलता पर आशीष का कहना है कि पुलिस की नौकरी के साथ पढ़ाई करना समय प्रबंधन की कला है. उन्होंने बताया पुलिस विभाग में रहते हुए लोग अच्छे लेखक और खिलाड़ी बनते हैं, मुझे पढ़ना पसंद था इसलिए मैंने समय को मैनेज किया. मैंने पिछले 7 सालों से अपनी छुट्टियां बचाकर रखी थीं, ताकि मुख्य परीक्षा के समय उनका उपयोग कर सकूं.
अधिकारियों और परिवार को दिया श्रेय: आशीष अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां के संघर्ष और स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद को देते हैं. उनके पिता लखनऊ विश्वविद्यालय के स्कॉलर थे, जिनसे उन्हें पढ़ने-लिखने का माहौल मिला. आशीष की प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई है. इसके साथ ही उन्होंने कानपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग की भी सराहना की. आशीष ने बताया कि जब उनका प्रीलिम्स (Pre) क्लियर हुआ, तो डीसीपी एस.एम. कासिम आबिदी, एडीसीपी सुमित रामटेके और एसीपी शिवा सिंह जैसे अधिकारियों ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया और पढ़ाई के लिए जरूरी छुट्टियां भी स्वीकृत कीं.