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कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन; 2600 वर्गमीटर जमीन को ओएसडी ने किया सील

गंगा बैराज से बिठूर तक सर्वे, अवैध प्लॉटिंग का खुलासा, भू-स्वामियों से मांगे दस्तावेज नहीं मिले.

Media Cell, KDA Kanpur
कानपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई. (Media Cell, KDA Kanpur)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 8:32 PM IST

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कानपुर: जिले में अवैध प्लॉटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों की तरफ से लगातार अभियान जारी है. ऐसे में शुक्रवार को केडीए के OSD जोन एक प्रवर्तन (बी) डॉ. रवि प्रताप सिंह और उनकी टीम ने गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक जब सर्वे किया तो सिंहपुर बाजार के पास कल्याणपुर रोड के सामने 1500 वर्गमीटर और 1000 वर्गमीटर में अवैध प्लॉटिंग दिखी.

फौरन ही केडीए के ओएसडी ने भू-स्वामियों से प्लॉटिंग के नक्शे और अन्य दस्तावेज मांगे. जब भू-स्वामी ने कागज उपलब्ध नहीं कराए तो फौरन ही परिसर को सील कर दिया गया. इसी तरह सिंहपुर कछार में एक 100 वर्गमीटर के जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को लेकर सीलिंग की कार्रवाई की गई.

Photo Credit; Media Cell, KDA Kanpur
अफसरों नें मांगा नक्शा और जमीन के कागज न मिलने पर की कार्रवाई. (Photo Credit; Media Cell, KDA Kanpur)

जबकि सिंहपुर कछार में 1 प्लॉट पर कुछ समय पहले सीलिंग की कार्रवाई की गई थी. बावजूद इसके प्लॉट के अंदर निर्माण कार्य जारी था. उस प्लॉट के भू-स्वामी के खिलाफ FIR के आदेश दे दिए गए.

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 18 काश्तकारों से जमीनें खरीदी गईं. जमीनों के एवज में काश्तकारों को जमीन मूल्य से 4 गुना अधिक राशि 4 करोड़ 46 लाख 54 हजार रुपये की राशि दी गई.

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प्लॉट को KDA के अफसरों ने किया सील. (Photo Credit; Media Cell, KDA Kanpur)

डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी केडीए की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत 1500 से अधिक भूखंड आमजन को मिलेंगे. जिसमें से 700 से अधिक भूखंडों को पहले फेज में लॉन्च किया जाएगा. इसके लिए रेरा में पंजीकरण की कवायद पूरी की जा रही है. वहीं, इस साल के लास्ट तक ये योजना आ जाएगी.

ये भी पढ़ें: कानपुर: अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ केडीए की बुलडोजर कार्रवाई, होली तक मिली थी मोहलत

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