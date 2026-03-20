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कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन; 2600 वर्गमीटर जमीन को ओएसडी ने किया सील

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई. ( Media Cell, KDA Kanpur )

कानपुर: जिले में अवैध प्लॉटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों की तरफ से लगातार अभियान जारी है. ऐसे में शुक्रवार को केडीए के OSD जोन एक प्रवर्तन (बी) डॉ. रवि प्रताप सिंह और उनकी टीम ने गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक जब सर्वे किया तो सिंहपुर बाजार के पास कल्याणपुर रोड के सामने 1500 वर्गमीटर और 1000 वर्गमीटर में अवैध प्लॉटिंग दिखी. फौरन ही केडीए के ओएसडी ने भू-स्वामियों से प्लॉटिंग के नक्शे और अन्य दस्तावेज मांगे. जब भू-स्वामी ने कागज उपलब्ध नहीं कराए तो फौरन ही परिसर को सील कर दिया गया. इसी तरह सिंहपुर कछार में एक 100 वर्गमीटर के जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को लेकर सीलिंग की कार्रवाई की गई. अफसरों नें मांगा नक्शा और जमीन के कागज न मिलने पर की कार्रवाई. (Photo Credit; Media Cell, KDA Kanpur)