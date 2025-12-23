ETV Bharat / state

इंसानियत शर्मसार! कानपुर में सड़क पर पड़े नवजात के शव को कुत्ते ने नोंचा

एसीपी ने कहा, CCTV फुटेज से हो रही तहकीकात, आरोपी पाए गए तो होगी कठोर कार्रवाई.

Photo Credit; ETV Bharat
कानपुर में रोड पर पड़े नवजात को डॉग ने बुरी तरह से नोंचा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
कानपुर: एक नवजात जिसने अभी-अभी दुनिया में प्रवेश किया और उसके पैदा होते ही उसके परिजनों ने क्या उसे जीते-जी सड़क पर फेंक दिया? या फिर बच्चा मृत पैदा हुआ था? अगर मृत पैदा हुआ था, तो क्या उनके पास बच्चे के अंतिम संस्कार की क्रिया करने का भी वक्त न था? दरअसल यूपी के कानपुर जिले में सोमवार शाम चौबेपुर क्षेत्र के एक ब्लॉक परिसर में लोगों की नजर एक नवजात के शव पर पड़ी जिसे कुत्ता नोंच रहा था. स्थानीय लोगों ने कुत्ते को वहां से भगाकर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस इस मामले में अब जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत कैसे हुई, अभी यह पता नहीं चल पाया है कि नवजात को वहां किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा. पुलिस इसकी जांच कर रही है कि बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ था, या जन्म के बाद उसके साथ कोई अपराध हुआ.

इस मामले में एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह ने बताया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने ये आशंका जताई कि सामाजिक डर या लोकलाज के कारण, किसी ने नवजात को जन्म देने के बाद उसे छोड़ दिया होगा.

कानपुर न्यूज
DOG SCRATCHED NEWBORN BABY ON ROAD
NEWBORN LYING ON ROAD DOG SCRATCHED
KANPUR NEWS
KANPUR NEWBORN BABY LYING ON ROAD

