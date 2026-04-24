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11 साल के छात्र की डंडे से पीटकर की थी हत्या, घर के बाहर फेंकी बॉडी, 2 आरोपी गिरफ्तार

दिव्यांशु लखनऊ के रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ में पढ़ता था, परिजनों का आरोप है कि बेटे का मर्डर किया गया है.

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लकड़ी के डंडे से बर्बरता पूर्वक पीटकर हुई थी दिव्यांशु की हत्या, 2 गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:06 PM IST

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कानपुर: जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. शहर के महाराजपुर थाना में पुलिसकर्मियों को जानकारी मिली थी कि गौरिया गांव में एक 11 साल के छात्र की बॉडी को उसके घर के बाहर कोई रख गया है. परिजनों का आरोप था कि छात्र की बर्बरता पूर्वक पिटाई के बाद हत्या की गयी. मामले में अब महाराजपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है.

एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने बताया कि जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उनमें पैलानी बांदा निवासी सौरभ मिश्रा और छतरपुर निवासी हर्षिता सोनी शामिल हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले हैं. दोनों को अब जेल भेजा जा रहा है. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने इस घटना को एक चैलेंज के रूप में लिया था.

बता दें, गौरिया गांव निवासी नरेंद्र द्विवेदी का बेटा दिव्यांशु लखनऊ के रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ में पढ़ता था. परिजनों का आरोप है कि जब दिव्यांशु की बॉडी उन्हें मिली थी तो उसके शरीर पर गहरे काले रंग के निशान थे. इस पर परिजनों ने दिव्यांशु को बर्बरतापूर्वक पीटे जाने का आरोप लगाया था.

कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने जब लखनऊ के रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखे तो दिव्यांशु को संचालक सौरभ और हर्षिता पीटते हुए साफ दिखे. पुलिस टीम के सदस्यों ने वह लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सौरभ और हर्षिता को अरेस्ट किया गया है.

ये भी पढ़ें: 42 साल से फरार हत्यारोपी पहुंचा सलाखों के पीछे; फिरोजाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

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