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कन्नौज में टीचर की डांट से नाराज होकर क्लास 3 की मासूम ने की खुदकुशी !

दोनों बहनें साथ में स्कूल गईं थी. कपड़ों को लेकर टीचर ने गुस्सा किया. घर जाकर बड़ी बहन ने फांसी लगा ली.

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शिक्षिका की डांट से आहत कक्षा 3 की छात्रा ने दी जान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:40 PM IST

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कन्नौज: कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र के बेटा रामपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कक्षा 3 की एक छात्रा ने कथित रूप से शिक्षिका की डांट से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और गुस्से का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, दो सगी बहनें शनिवार को स्कूल पहुंचीं. आरोप है कि महिला शिक्षिका ने उनके कपड़ों को लेकर डांट-फटकार लगाई. उसके बाद क्लास से बाहर जाने को कह दिया. इससे आहत होकर दोनों बच्चियां रोते हुए घर लौट आईं.

घर पहुंचने के बाद बच्चियों ने मां को पूरी बात बताई. कुछ ही देर बाद बड़ी बहन ने घर के बरामदे में साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में गुस्सा भड़क उठा. लोगों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, साथ ही आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, थाना अध्यक्ष सौरिख जयंती गंगवार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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KANNAUJ STUDENT SUSIDE
CLASS 3 STUDENT KILLED HERSELF
कन्नौज कक्षा 3 की छात्रा आत्महत्या
टीचर ने डांटा बच्ची ने दी जान
TEACHER SCOLDS GIRL KILLED HERSELF

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