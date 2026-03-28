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कन्नौज में टीचर की डांट से नाराज होकर क्लास 3 की मासूम ने की खुदकुशी !

शिक्षिका की डांट से आहत कक्षा 3 की छात्रा ने दी जान ( Etv Bharat )

कन्नौज: कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र के बेटा रामपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कक्षा 3 की एक छात्रा ने कथित रूप से शिक्षिका की डांट से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और गुस्से का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, दो सगी बहनें शनिवार को स्कूल पहुंचीं. आरोप है कि महिला शिक्षिका ने उनके कपड़ों को लेकर डांट-फटकार लगाई. उसके बाद क्लास से बाहर जाने को कह दिया. इससे आहत होकर दोनों बच्चियां रोते हुए घर लौट आईं.

घर पहुंचने के बाद बच्चियों ने मां को पूरी बात बताई. कुछ ही देर बाद बड़ी बहन ने घर के बरामदे में साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में गुस्सा भड़क उठा. लोगों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, साथ ही आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.