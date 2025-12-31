ETV Bharat / state

नए साल के पहले दिन यूपी में बारिश की एंट्री; छंटेगा कोहरा, घटेगा तापमान, बढ़ेगी गलन वाली सर्दी

UP Weather Latest Updates: लखनऊ में घना कोहरा छाया रहा. न्यूनतम दृष्यता 20 से 100 मीटर की दर्ज की गई.

कोहरे की चादर में लिपटे उत्तर प्रदेश के जिले. (Photo Credit; Getty Images)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 10:45 AM IST

Updated : December 31, 2025 at 10:52 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है. घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं ठंडक में वृद्धि कर रही हैं. मंगलवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर, इटावा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, बस्ती, गाजीपुर, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर कोल्ड-डे की चपेट में रहा.

शाहजहांपुर, आगरा, प्रयागराज में न्यूनतम दृश्यता शून्य दर्ज की गई. साथ ही अलीगढ़, झांसी, उरई, मेरठ मुरादाबाद, वाराणसी, फतेहपुर, अमेठी, बांदा, हरदोई, सोनभद्र, लखनऊ में घना कोहरा छाया रहा. न्यूनतम दृष्यता 20 से 100 मीटर की दर्ज की गई. लगातार जारी घना कोहरा तथा उत्तरी पश्चिमी हवाओं से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके ठंड की गिरफ्त में हैं.

मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी तीन-चार दिन के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वृद्धि होने की संभावना जताई है. जिसके कारण कोल्ड-डे स्थितियां कम होंगी लेकिन, सुबह व शाम के समय घना कोहरा होने की संभावना है. वहीं, 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. बारिश होने के बाद आसमान साफ होने की संभावना है. कोहरे में भी कमी आ सकती है.

यूपी के 57 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा. धूप खिलने से लोगों को भीषण ठंडक से हल्की राहत मिली. अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि वायुमंडल में कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश के मौसम पर असर पड़ रहा है. अधिकतम न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. सुबह-शाम कोहरे में वृद्धि होगी. पहली जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है.

