नए साल के पहले दिन यूपी में बारिश की एंट्री; छंटेगा कोहरा, घटेगा तापमान, बढ़ेगी गलन वाली सर्दी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है. घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं ठंडक में वृद्धि कर रही हैं. मंगलवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर, इटावा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, बस्ती, गाजीपुर, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर कोल्ड-डे की चपेट में रहा.

शाहजहांपुर, आगरा, प्रयागराज में न्यूनतम दृश्यता शून्य दर्ज की गई. साथ ही अलीगढ़, झांसी, उरई, मेरठ मुरादाबाद, वाराणसी, फतेहपुर, अमेठी, बांदा, हरदोई, सोनभद्र, लखनऊ में घना कोहरा छाया रहा. न्यूनतम दृष्यता 20 से 100 मीटर की दर्ज की गई. लगातार जारी घना कोहरा तथा उत्तरी पश्चिमी हवाओं से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके ठंड की गिरफ्त में हैं.

मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी तीन-चार दिन के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वृद्धि होने की संभावना जताई है. जिसके कारण कोल्ड-डे स्थितियां कम होंगी लेकिन, सुबह व शाम के समय घना कोहरा होने की संभावना है. वहीं, 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. बारिश होने के बाद आसमान साफ होने की संभावना है. कोहरे में भी कमी आ सकती है.

यूपी के 57 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है.