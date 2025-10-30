जौनपुर में टेंपो को ट्रक ने मारी टक्कर, आन्ध्र प्रदेश के 11 यात्री घायल
सभी यात्री श्रीकाकुलम के रहने वाले हैं, काशी से अयोध्या की ओर जा रहे थे.
Published : October 30, 2025 at 12:03 PM IST
जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गुरुवार सुबह सड़क हादसा हो गया. श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में आंध्र प्रदेश के 11 लोग घायल हो गए.
ये सभी श्रद्धालु आंध्र प्रदेश से दर्शन करने के लिए यूपी आए थे. यात्री वाराणसी काशी विश्वनाथ से दर्शन करके, श्रीराम जन्म भूमि अयोध्या जा रहे थे. घायलों में एक की हालत गंभीर है. सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. सभी घायल यात्रियों को देखने के लिए जौनपुर के डीएम हॉस्पिटल पहुंचे हैं.
बता दें कि जिले के वाराणसी लखनऊ फोरलेन के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित सिहीपुर के पास तड़के वाराणसी से अयोध्या जा रहे दर्शनार्थियों से भरी टेंपो निकली. इस दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. टेंपो में सवार करीब 11 भक्त घायल हो गए. इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को आनन-फानन में जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया.
जौनपुर के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि सभी घायल आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के रहने वाले हैं. घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दी जा रही है.
