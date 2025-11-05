जौनपुर में दलित की गला रेतकर निर्मम हत्या, रात में घर से शौच के लिए निकली थी किशोरी
जांच में पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रेम-प्रसंग में युवती की निर्मम हत्या की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 3:32 PM IST
जौनपुर: यूपी के जौनपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई.
सुजानगंज थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव में घर से कुछ दूरी पर युवती, मंगलवार को शौच के लिए निकली. लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परेशान होकर परिजनों ने जब तलाश शुरू की तो, घर से करीब 200 मीटर दूर सुनसान स्थान पर धान के खेत में युवती का गला कटा, शव बरामद हुआ. मृतका की पहचान बृजभूषण गौतम की 22 साल की बेटी रोशनी उर्फ रुचि गौतम के रूप में हुई है.
सूचना मिलने पर सुजानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. करीब रात 9 बजे पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उसके बाद फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. जांच में पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रेम-प्रसंग में युवती की निर्मम हत्या की गई है. वहीं इस घटना के खुलासे के लिए एसपी जौनपुर ने चार टीमें लगाईं हैं.
एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने बताया कि परिजनों के तहरीर के आधार पर थाना सुजानगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें कातिल की खोज में लगी हैं. फॉरेंसिक टीम ने घटना का निरीक्षण कर लिया. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
