ETV Bharat / state

जौनपुर में दलित की गला रेतकर निर्मम हत्या, रात में घर से शौच के लिए निकली थी किशोरी

जांच में पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रेम-प्रसंग में युवती की निर्मम हत्या की गई है.

Photo Credit; Family Member
जौनपुर में युवती का गला रेतकर निर्मम हत्या (Photo Credit; Family Member)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जौनपुर: यूपी के जौनपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई.

डॉक्टर कौस्तुभ कुमार, एसपी जौनपुर (Video Credit; ETV Bharat)

सुजानगंज थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव में घर से कुछ दूरी पर युवती, मंगलवार को शौच के लिए निकली. लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परेशान होकर परिजनों ने जब तलाश शुरू की तो, घर से करीब 200 मीटर दूर सुनसान स्थान पर धान के खेत में युवती का गला कटा, शव बरामद हुआ. मृतका की पहचान बृजभूषण गौतम की 22 साल की बेटी रोशनी उर्फ रुचि गौतम के रूप में हुई है.

सूचना मिलने पर सुजानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. करीब रात 9 बजे पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उसके बाद फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. जांच में पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रेम-प्रसंग में युवती की निर्मम हत्या की गई है. वहीं इस घटना के खुलासे के लिए एसपी जौनपुर ने चार टीमें लगाईं हैं.

एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने बताया कि परिजनों के तहरीर के आधार पर थाना सुजानगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें कातिल की खोज में लगी हैं. फॉरेंसिक टीम ने घटना का निरीक्षण कर लिया. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: गोंडा RPF की कस्टडी में युवक की मौत; परिजनों ने 2 इंस्पेक्टर, एक सिपाही पर लगाया हत्या का आरोप

TAGGED:

JAUNPUR NEWS
JAUNPUR ME YUVATI KI HATYA
जौनपुर में खेत में युवती की लाश
DEAD BODY OF A GIRL FOUND IN FIELD
JAUNPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.