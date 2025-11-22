ETV Bharat / state

जम्बूरी टेंट सिटी में ठहरने वाले प्रतिभागियों के लिए विशेष टूर पैकेज; जानिए कहां कराया जाएगा सैर, क्या होगी व्यवस्था और किराया?

7 दिवसीय आयोजन में जुटेंगे 35 हजार से अधिक स्काउट्स और गाइड्स, लखनऊ दर्शन' पैकेज में राजधानी के विरासत स्थलों से होंगे रूबरू

19वें नेशनल जंबूरी में आए प्रतिभागियों के लिए UPSTDC का लखनऊ-अयोध्या के लिए विशेष टूर पैकेज
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 3:59 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 4:32 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाली 23 से 29 नवंबर को 19वीं नेशनल जंबूरी (2025) के लिए देश-विदेश से आने वाले 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) ने लखनऊ और अयोध्या के लिए 2 विशेष टूर पैकेज जारी किए हैं. डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, सेक्टर-15, वृंदावन योजना स्थित 300 एकड़ में फैली जम्बूरी टेंट सिटी में ठहरने वाले प्रतिभागियों के लिए तैयार किए गए ये टूर पैकेज युवाओं को सुरक्षित, सार्थक और यादगार यात्रा अनुभव प्रदान करेंगे. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी.

मंत्री ने बताया कि 'यूपीएसटीडीसी के विशेष रूप से तैयार किए गए टूर पैकेज जम्बूरी टेंट सिटी में ठहरे हजारों युवा प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और विरासत धरोहर से सीधे जुड़ने का अनूठा अवसर दे रहे हैं. सप्ताह भर के प्रवास को यादगार बनाने के लिए तैयार ये पैकेज हर स्काउट और गाइड को ऐसा अनुभव कराएंगे, जिससे वे प्रदेश की समृद्ध पर्यटन पहचान और विविध सांस्कृतिक विरासत को करीब से अनुभव कर सकेंगे.'

लखनऊ दर्शन पैकेज: उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से तैयार किया गया, पहला पैकेज ‘लखनऊ दर्शन’ जंबूरी प्रतिभागियों को नवाबी तहजीब, अनूठी स्थापत्य कला और समृद्ध शिल्प परंपरा से रूबरू कराने का एक खास अवसर देता है. यह पैकेज हाल ही में 'यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में सम्मानित लखनऊ की पहचान, उसकी विरासत, शहर की गलियां और उसकी कारीगरी को करीब से अनुभव कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को शहर की प्राचीन विरासत- रेजीडेंसी, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी और प्रसिद्ध चौक बाजार घुमाया जाएगा. इस दौरान चिकनकारी और जरदोजी के काम को भी करीब से देख सकेंगे.

500 रुपए की रियायती दर पर भ्रमण: UPSTDC के लखनऊ दर्शन पैकेज में गाइडेड मूवमेंट, रिफ्रेशमेंट और आरामदायक परिवहन की व्यवस्था की गई है. जिसे प्रति पार्टीसिपेंट 500 रुपए के रियायती शुल्क पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इस पैकेज में प्रतिभागियों को पानी की बोतल, नाश्ता, प्रशिक्षित स्थानीय गाइड्स की सुविधा मिलेगी. भ्रमण के इच्छुक लोगों को टेम्पो ट्रैवलर व बसों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. सुबह 9 बजे जंबूरी ग्राउंड से शुरू यात्रा लखनऊ के प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए वापस 2:30 बजे तक अपने गंतव्य को वापस लौट जाएगी.

'अयोध्या दर्शन' पैकेज: UPSTDC का दूसरा पैकेज 'अयोध्या दर्शन' है. इस विशेष एक दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा में प्रतिभागियों को अयोध्या की आस्था, संस्कृति और विरासत का अनुभव मिलेगा. हनुमानगढ़ी की पवित्र आभा से लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दिव्य शांति, कनक भवन की रमणीयता, सरयू रिवर फ्रंट (राम की पैड़ी) की मनोहर धारा और नागेश्वरनाथ मंदिर का प्राचीन सौंदर्य सब कुछ एक ही पैकेज में शामिल है. मात्र 1,000 रुपए के टूर पैकेज में लंच, पानी, प्रशिक्षित स्थानीय गाइड, रिफ्रेशमेंट और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. एक दिवसीय यात्रा की शुरुआत टेम्पो ट्रैवलर के माध्यम से जंबूरी ग्राउंड, लखनऊ से सुबह 8:00 बजे होगी. दिनभर अयोध्या भ्रमण के बाद प्रतिभागी रात 8:30 बजे लखनऊ वापस लौट जाएंगे. अयोध्या श्रद्धालुओं के अभूतपूर्व आगमन का साक्षी बना है. साल 2024 में जहां 16.44 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे, वहीं 2025 के मध्य तक यह संख्या 23 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है. वर्तमान में अयोध्या दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक बन गई है.

कैसे होगी बुकिंग: UPSTDC ने जंबूरी परिसर के भीतर ही पंजीकरण काउंटर स्थापित किए हैं. चयनित टूर के लिए प्रतिभागी कैंप से ही प्रस्थान करेंगे. इसका उद्देश्य छात्रों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए भागीदारी को आसान और सुगम बनाना है. लगभग 35,000 प्रतिभागियों की उपस्थिति वाले जंबूरी के दौरान ये विशेष टूर यूपी को एक अग्रणी सांस्कृतिक और अनुभवात्मक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के राज्य के प्रयासों को और अधिक मजबूती देते हैं.

यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि UPSTDC के तहत विशेष रूप से तैयार किए गए ‘अयोध्या दर्शन’ और ‘लखनऊ दर्शन’ टूर पैकेज जंबूरी के युवा प्रतिनिधियों, देश-दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक शक्ति और परंपराओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा. हमारा प्रयास है कि आगंतुक उत्तर प्रदेश से सार्थक अनुभव लेकर लौटें.

