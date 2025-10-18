ETV Bharat / state

जालौन में दोस्त ने ही ले ली जान, नशेबाजी के दौरान ऐसे कर दी हत्या

जालौन: जिले के थाना रेंढर क्षेत्र के गड़ेरना गांव में शुक्रवार रात नशेबाजी के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने अपने दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी. घटना से गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, गड़ेरना गांव निवासी धर्मेंद्र रजक उर्फ लला (30) शुक्रवार रात घर पर था. इसी दौरान उसका दोस्त राहुल घर आया और उसे साथ चलने के लिए कहा. दोनों ने गांव के बाहर शराब पी. उसके बाद नशे में किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई. थोड़ी देर बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट में बदल गई. उसी दौरान राहुल ने धारदार हथियार से धर्मेंद्र के सिर पर कई बार वार किए, जिससे वह मौके पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद हत्यारोपी राहुल भाग गया.

मृतक के भाई सुरेंद्र कुमार ने बताया, राहुल अपने साथ भाई को रात 8-9 बजे बाहर ले गया था. जिसके बाद देर रात भाई का शव पड़ा मिला. सूचना पर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि हत्या के पीछे शराब पीने के दौरान विवाद पता चला है. पुलिस जांच कर रही है. आरोपी राहुल कुशवाहा को हिरासत में ले लिया गया है.