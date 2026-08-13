आजादी के 80 साल और यूपी के गांवों की हकीकत; क्या हर घर पहुंच गया 'नल से जल'? जानिए
विभाग के अनुसार, अब की स्थिति यह है कि प्रदेश के करीब 2.45 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 6:40 AM IST
लखनऊ: 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. लाल किले की प्राचीर से लेकर उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव तक विकास के बड़े-बड़े दावे गूंज रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल) योजना को लेकर भी बड़े दावे हैं. लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के गांवों से आई ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है. कहीं सूखे नल मुंह चिढ़ा रहे हैं, तो कहीं पानी की टंकियां शो-पीस बनी खड़ी हैं. लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट.
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गांव को जल जीनव मिशन योजना के तहत चयनित किया गया है. पानी की पाइपलाइन के माध्यम से नि:शुल्क कनेक्शन दिए गए हैं. सरकार की प्राथमिकता वाले जिलों में बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट हैं. विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र में कैनाल सिस्टम से सप्लाई की जा रही है. वहीं, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में आर्सेनिक फिल्टरेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
हालांकि पहाड़ी, पठारी और तराई क्षेत्रों के गांवों में पानी सप्लाई की दिक्कतें सामने आती हैं. कई बार इसे लेकर विपक्षी पार्टियां आवाज भी उठाती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि हर हाल में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी की सप्लाई के लिए मशीनरी काम कर रही है.
पानी वितरण की अनियमितता: पानी की सप्लाई को लेकर तीन तरह की बातें सामने आती हैं. सबसे पहले शहरी क्षेत्र की सप्लाई जिसमें बस्तियां हैं और पॉश कॉलोनियां हैं. एक ओर जहां पॉश कॉलोनी में सबमर्सिबल और सप्लाई दोनों का पानी आता है और भूजल का दोहन होता है. दूसरी ओर बस्तियां हैं, जहां पानी की बहुत किल्लत है. यहां सप्लाई नाममात्र की होती है.
सिर्फ राजधानी लखनऊ के गांवों की बात करें तो यहां जल जीवन मिशन स्कीम से हर घर नल से जल भेजा जा रहा है. इसमें लगभग 80% काम पूरा हो चुका है. ग्रामीणों को कुछ शिकायत है, मगर जल जीवन मिशन उसको हैंडल कर रहा है. कहा जा रहा है कि दिसंबर 2028 तक गांव के प्रत्येक मकान में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी.
राजधानी लखनऊ मे जलापूर्ति: लखनऊ में मुख्य रूप से बालाघाट जल कल, ऐशबाग जलकल और कठौता झील के माध्यम से पानी की आपूर्ति होती है. राजधानी में जलकल विभाग यानी लखनऊ जल संस्थान के माध्यम से रोजाना लगभग 750 से 775 मिलियन लीटर (MLD) पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. विभाग 750 MLD पानी करीब 5.5 लाख घरों तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचा रहा है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ऐशबाग जलकल से 200 MLD, बालागंज से 120 MLD और कठौता जलकल से 80 MLD पानी आता है. बाकी करीब 375 MLD पानी 750 नलकूपों से निकाला जाता है.
कुल मिलाकर सतही जल (गोमती नदी और शारदा नहर) से 300-400 MLD तथा भूजल से 350-375 MLD आपूर्ति हो रही है. शहर की कुल मांग करीब 800 MLD बताई जाती है. सामान्य दिनों में 750 MLD सप्लाई होती है, जबकि होली जैसे मौकों पर यह बढ़ भी जाती है.
भूजल का दोहन रोकना चुनौती: भूजल विशेषज्ञ और पर्यावरणविद् आरएस सिन्हा बताते हैं कि भूजल का अतिरिक्त दोहन इस असमान वितरण का सबसे बड़ा कारण है. इसको बेहतर रखकर ही पानी का संकट समाप्त होगा और सभी को बराबर पानी मिलेगा. होता यह है कि एक तरफ सबमर्सिबल लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जिन इलाकों में सामान्य वितरण होता है, वहां तो जलापूर्ति बेहतर नजर आती है.
मगर जहां पानी की आपूर्ति बेहतर नहीं होती वहां संकट बहुत बढ़ जाता है. इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है भूजल का संरक्षण. शहरी पॉश कालोनी और अपार्टमेंट की योजनाओं वाले इलाकों में पानी बेहतर आपूर्ति है.
सुविधा के साथ शिकायतें भी हैं: लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि निश्चित तौर पर हमारे यहां पानी की आपूर्ति बेहतर है. कोशिश होनी चाहिए कि यह वितरण सभी जगह सामान्य किया जाए. ग्रामीण क्षेत्र से जल जीवन मिशन के जल वितरण को लेकर अलग-अलग बात की जाती है. आम नागरिक सतीश बताते हैं कि जल जीवन मिशन बहुत अच्छी योजना है.
इसकी वजह से हम लोगों को ऐसे इलाकों में भी पानी मिल रहा है, जहां पहले स्वच्छ पानी नहीं मिला करता था और लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. जग्गू पाल का कहना है कि अभी भी बहुत सारे गांव में पानी नहीं पहुंचा है. दो-दो ढाई-ढाई साल से लाइन बिछी हुई है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है.
क्या दावा करती है सरकार: उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा का कहना है कि निश्चित तौर पर शहरी इलाकों में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से हम पानी की बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं. बेहतर जलापूर्ति की जा रही है. कुछ इलाकों में जो कमी है उसको दुरुस्त करने के भी पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि अमृत सरोवर हो या जल जीवन मिशन यह सारी योजनाएं केवल पानी की असमानता को दूर करने के लिए ही अस्तित्व में आई हैं.
एक समय था जब उत्तर प्रदेश के गांव में कुओं और हैंडपंप के सहारे लोग पानी जुटाते थे. वह भी बहुत मुश्किल से पूर्ति होती थी. समय बदल गया है. अब उत्तर प्रदेश के 90% के करीब घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंच रहा है.
विभाग के प्रयास क्या हैं: उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन ग्रामीण आपूर्ति विभाग के कार्यकारी निदेशक जोगिंदर सिंह बताते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लाख ग्रामीण घरों में ही नल से जल उपलब्ध था. अब की स्थिति यह है कि प्रदेश के करीब 2.45 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है.
उन्होंने बताया कि हम पानी के आसमान वितरण पर ही काम कर रहे हैं और उसको अब लगभग समाप्त कर दिया है. साल 2028 तक हम शत-प्रतिशत गांवों में पानी की सप्लाई सुचारु कर देंगे.
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