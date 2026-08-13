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आजादी के 80 साल और यूपी के गांवों की हकीकत; क्या हर घर पहुंच गया 'नल से जल'? जानिए

आजादी के 80 साल और यूपी के गांवों की हकीकत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. लाल किले की प्राचीर से लेकर उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव तक विकास के बड़े-बड़े दावे गूंज रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल) योजना को लेकर भी बड़े दावे हैं. लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के गांवों से आई ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है. कहीं सूखे नल मुंह चिढ़ा रहे हैं, तो कहीं पानी की टंकियां शो-पीस बनी खड़ी हैं. लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गांव को जल जीनव मिशन योजना के तहत चयनित किया गया है. पानी की पाइपलाइन के माध्यम से नि:शुल्क कनेक्शन दिए गए हैं. सरकार की प्राथमिकता वाले जिलों में बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट हैं. विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र में कैनाल सिस्टम से सप्लाई की जा रही है. वहीं, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में आर्सेनिक फिल्टरेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. हालांकि पहाड़ी, पठारी और तराई क्षेत्रों के गांवों में पानी सप्लाई की दिक्कतें सामने आती हैं. कई बार इसे लेकर विपक्षी पार्टियां आवाज भी उठाती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि हर हाल में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी की सप्लाई के लिए मशीनरी काम कर रही है. लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) पानी वितरण की अनियमितता: पानी की सप्लाई को लेकर तीन तरह की बातें सामने आती हैं. सबसे पहले शहरी क्षेत्र की सप्लाई जिसमें बस्तियां हैं और पॉश कॉलोनियां हैं. एक ओर जहां पॉश कॉलोनी में सबमर्सिबल और सप्लाई दोनों का पानी आता है और भूजल का दोहन होता है. दूसरी ओर बस्तियां हैं, जहां पानी की बहुत किल्लत है. यहां सप्लाई नाममात्र की होती है. सिर्फ राजधानी लखनऊ के गांवों की बात करें तो यहां जल जीवन मिशन स्कीम से हर घर नल से जल भेजा जा रहा है. इसमें लगभग 80% काम पूरा हो चुका है. ग्रामीणों को कुछ शिकायत है, मगर जल जीवन मिशन उसको हैंडल कर रहा है. कहा जा रहा है कि दिसंबर 2028 तक गांव के प्रत्येक मकान में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी. यूपी जल जीवन मिशन योजना क्या है. (Photo Credit: ETV Bharat) राजधानी लखनऊ मे जलापूर्ति: लखनऊ में मुख्य रूप से बालाघाट जल कल, ऐशबाग जलकल और कठौता झील के माध्यम से पानी की आपूर्ति होती है. राजधानी में जलकल विभाग यानी लखनऊ जल संस्थान के माध्यम से रोजाना लगभग 750 से 775 मिलियन लीटर (MLD) पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. विभाग 750 MLD पानी करीब 5.5 लाख घरों तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचा रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ऐशबाग जलकल से 200 MLD, बालागंज से 120 MLD और कठौता जलकल से 80 MLD पानी आता है. बाकी करीब 375 MLD पानी 750 नलकूपों से निकाला जाता है.