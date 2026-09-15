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जेलों की जांच के लिए बने 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का होगा पुनर्गठन, जिला जज और डीएम के साथ रहेंगे 11 विभागों के अफसर की टीम

मेरठ: यूपी में जिला कारागारों और केंद्रीय कारागारों में अब निरीक्षण के लिए जिला जज और डीएम के अलावा 11 और विभागों के अधिकारी भी जाया करेंगे. यही नई टीम अब बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया करेगी. दरअसल कारागार प्रशासन और सुधार अनुभाग ने राज्य के जेलों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गठित होने वाली विजिटर बोर्ड को अब गंभीरता से लेने के आदेश दिए हैं.

मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल के अधीक्षक वीरेश राज ने बताया कि शासन की ओर से बोर्ड बना हुआ है.आमतौर पर जब भी जेल का निरीक्षण होता है तो डीएम जिला जज और पुलिस अधीक्षक ही विजिट पर आते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस दिशा में शासन को निर्देश देने के बाद उसको अमल में लाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं. वीरेश राज ने बताया कि इससे निश्चित ही बंदीयों को अलग-अलग विभाग के द्वारा जागरूक भी किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि उनके द्वारा नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव रहेंगे, वहीं जिलाधिकारी, एसएसपी या एसपी, पीडब्लूडी के नोडल अभियंता, सीएमओ, शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी, सेवायोजन अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी समेत 11 विभागों के अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान साथ रहेंगे.