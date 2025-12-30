ETV Bharat / state

ओखला में करीब 300 घर सील, ठंड में बेघर हुए लोग, यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर था अतिक्रमण

कांग्रेस नेता ने की पीड़ितों से मुलाकात ( ETV Bharat )