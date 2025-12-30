ETV Bharat / state

ओखला में करीब 300 घर सील, ठंड में बेघर हुए लोग, यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर था अतिक्रमण

दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के अली गांव में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 300 घर सील किए गए हैं.

कांग्रेस नेता ने की पीड़ितों से मुलाकात
कांग्रेस नेता ने की पीड़ितों से मुलाकात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 30, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के अली गांव इलाके में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की तैयारी चल रही है. यहां यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण होने का मामला सामने आया है. इसी को लेकर विभाग की टीम ने इलाके में मौजूद करीब 300 घरों को सील कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई 15 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन दिल्ली में ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू होने के कारण यह कार्रवाई उस समय नहीं हो सकी. हालांकि टीम ने मौके पर पहुंचकर घरों को सील कर दिया है.

कांग्रेस नेता ने की पीड़ितों से मुलाकात

इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों से मिलने कांग्रेस के युवा नेता जावेद मलिक अपने समर्थकों के साथ अली गांव पहुंचे. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना. जावेद मलिक ने कहा कि वह इन लोगों के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चलता है तो वह बुलडोजर के आगे खड़े होंगे. उनकी मांग है कि सरकार पहले इन लोगों को घर दे और उसके बाद उनके मकानों को तोड़े.

जावेद मलिक ने कहा कि यहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं. यह इलाका किसी एक समाज का नहीं है, बल्कि यहां हिंदू और मुस्लिम सभी समाज के लोग लंबे समय से साथ रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को मानवीय आधार पर पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो बड़े स्तर पर धरना दिया जाएगा और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र किया जाएगा.

अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई

वहीं, ईटीवी भारत की टीम से पीड़ित परिवारों ने कहा कि 15 दिसंबर को हमारे मकानों को सील करके उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम चली गई. तब से हम लोग घर के बाहर ही रह रहे हैं, हमारे छोटे-छोटे बच्चे इस सर्दी के मौसम में जैसे तैसे रह रहे हैं. हम लोग यहां कई दशकों से रह रहे हैं. अब अचानक घर सील होने से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है. लोगों का कहना है कि ठंड के इस मौसम में वे टेंट में रहने को मजबूर हैं. अब वे कहां जाएं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है.

यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से जारी नोटिस
यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से जारी नोटिस (ETV Bharat)

आली गांव में अवैध अतिक्रमण

दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तकरीबन 8.48 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसे मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई थी. इस पर हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2025 तक लोगों को अपने मकान को खाली करने का निर्देश दिया था. वहीं 15 दिसंबर को अवैध अतिक्रमण पर बनाए गए घरों को खाली कराने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, लेकिन दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने से मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया गया था. इस दौरान 300 घरों को सील कर दिया गया.

